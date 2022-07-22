https://arabic.sputniknews.com/20220722/البيت-الأبيض-بايدن-يعاني-من-أعراض-طفيفة-ولا-يمكن-حاليا-تحديد-سلالة-كورونا-التي-أصيب-بها-1065408557.html

البيت الأبيض: بايدن يعاني من أعراض طفيفة ولا يمكن حاليا تحديد سلالة كورونا التي أصيب بها

البيت الأبيض: بايدن يعاني من أعراض طفيفة ولا يمكن حاليا تحديد سلالة كورونا التي أصيب بها

أعلن البيت الأبيض، أنه لا يمكنه حاليا تحديد أي سلالة من فيروس كورونا المستجد أصيب بها الرئيس الأمريكي جو بايدن. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T00:31+0000

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2022-07-22T00:31+0000

جو بايدن

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القاهرة – سبوتنيك. وقال مسؤول الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، إن "الرئيس بايدن يعاني من أعراض طفيفة، ولا يمكن حاليا تحديد أي سلالة من فيروس كورونا أصيب بها ولا نعلم أين أصيب به".وأكد ردا على إمكانية نقله للمستشفى في حال تدهور صحته أن "الرئيس يتنفس بشكل طبيعي ويعمل من مقر إقامته".هذا وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقطع فيديو نشر على حسابه الرسمي على "تويتر" أنه "يعاني من أعراض طفيفة، وأنه يشعر بصحة جيدة".وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، إصابة بايدن بفيروس كورونا، منوها بأنه يعاني من أعراض خفيفة وسيستمر في أداء عمله عن بعد رغم خضوعه للعزل.وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني "هذا الصباح، أثبتت الفحوصات إصابة الرئيس بايدن بكوفيد-19 رغم تطعيمه مرتين وتلقيه جرعتين معززتين، وهو يعاني من أعراض خفيفة للغاية".وجو بايدن، الذي يبلغ من العمر نحو 80 عاما، هو أكبر الرؤساء سنًا في تاريخ الولايات المتحدة ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص، لا سيما بعدما تعرض لانتقادات كثيرة في ظل التكرار اللافت للمواقف المحرجة التي يقع فيها إضافة إلى زلات اللسان المتكررة.

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جو بايدن