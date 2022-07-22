https://arabic.sputniknews.com/20220722/الجزائر-تعلن-عودة-فرق-الإطفاء-التي-شاركت-في-إخماد-الحرائق-بتونس-فيديو-1065424883.html
الجزائر تعلن عودة فرق الإطفاء التي شاركت في إخماد الحرائق بتونس... فيديو
الجزائر تعلن عودة فرق الإطفاء التي شاركت في إخماد الحرائق بتونس... فيديو
أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية عن عودة فرقها، صباح اليوم الجمعة، من تونس، بعد المشاركة والنجاح في إخماد الحرائق التي اندلعت في غاباتها. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T11:07+0000
2022-07-22T11:07+0000
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الجزائر
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وحسب صحيفة "النهار"، أكدت الهيئة أنه تم إخماد كافة الحرائق التي كانت قد اندلعت بجبل بوقرنين ومنطقة جبل سدراية بولاية بن عروس في تونس.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أمر في وقت سابق بناء على طلب من الرئيس التونسي قيس سعيد، بالإرسال الفوري لعتاد بري وجوي لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة في غاباتها.وبناء عليه أرسلت الجزائر حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية و25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير. وبالإضافة إلى ذلك تم إرسال 4 سيارات قيادية وسيارة إسعاف طبية و80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية.وشاركت الفرق الحماية المدنية الجزائرية في إخماد هذه الحرائق التي تشهدها غابات السلسلة الجبلية الممتدة من جبل بوقرنين إلى حدود برج السدرية في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية. والتي أتت على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي والنباتي للمنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/الجزائر-ترسل-عتادا-بريا-وجويا-إلى-تونس-لمساعدتها-على-إخماد-الحرائق-1065345528.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الجزائر تعلن عودة فرق الإطفاء التي شاركت في إخماد الحرائق بتونس... فيديو
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أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية عن عودة فرقها، صباح اليوم الجمعة، من تونس، بعد المشاركة والنجاح في إخماد الحرائق التي اندلعت في غاباتها.
وحسب صحيفة "النهار"، أكدت الهيئة أنه تم إخماد كافة الحرائق التي كانت قد اندلعت بجبل بوقرنين ومنطقة جبل سدراية بولاية بن عروس في تونس.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أمر في وقت سابق بناء على طلب من الرئيس التونسي قيس سعيد، بالإرسال الفوري لعتاد بري وجوي لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة في غاباتها.
وبناء عليه أرسلت الجزائر
حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية و25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير.
وبالإضافة إلى ذلك تم إرسال 4 سيارات قيادية وسيارة إسعاف طبية و80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية.
وشاركت الفرق الحماية المدنية الجزائرية في إخماد هذه الحرائق التي تشهدها غابات السلسلة الجبلية الممتدة من جبل بوقرنين إلى حدود برج السدرية في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية. والتي أتت على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي والنباتي للمنطقة.