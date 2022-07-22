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https://arabic.sputniknews.com/20220722/الجيش-الكندي-يشكل-قوة-فضائية-جديدة-1065448177.html
الجيش الكندي يشكل قوة فضائية جديدة
الجيش الكندي يشكل قوة فضائية جديدة
قالت وزارة الدفاع الوطني الكندية، اليوم الجمعة، إن القوات الجوية الملكية أنشأت قسم الفضاء الكندي الثالث كأحدث إضافة إلى جيش البلاد. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار كندا
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أوتاوا- سبوتنيك. وجاء في البيان: "اليوم، شارك الجنرال آل مينزنجر، قائد القوات الجوية الملكية الكندية، والعميد مايك أدامسون، قائد أقسام الفضاء الكندية الثلاثة، في حفل بمناسبة إنشاء أحدث فرقة (الثالثة) لأقسام الفضاء، في مقر الدفاع الوطني كارلينغ في أوتاوا".وقال البيان إن القسم الجديد هو استجابة لحاجة كندا المتزايدة لحماية مصالحها في الفضاء، وسيعزز قيادة الجيش من خلال زيادة وعيه بالحالة، من بين مزايا أخرى.يكتسب الفضاء أهمية أكبر لكندا في ضوء التطورات الأخيرة في مجال الأمن الدولي. قالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند: "مع تزايد تعقيد البيئة الأمنية الدولية، أصبح الفضاء مجالا بالغ الأهمية لأمننا القومي".وأضافت أناند أن قسم الفضاء الكندي الثالث سيساعد البلاد على توقع التهديدات المحتملة. هذا الإعلان هو أحدث تطور في التزام كندا بمبادرة عمليات الفضاء المشتركة، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/الصين-مهاجمة-ناسا-أمريكا-تريد-تدشين-ناتو-فضائي-1064779428.html
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أخبار كندا

الجيش الكندي يشكل قوة فضائية جديدة

17:43 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 22.07.2022)
© Sputnik . Roscosmos / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ طراز "سويوز إم إس17" بمركبة الفضاء المأهولة "سويوز أم إس17"، والتي أقلعت من بايكونور، لتلتحم مع مركبة الفضاء الدولية، 14 أكتوبر 2020
إطلاق صاروخ طراز سويوز إم إس17 بمركبة الفضاء المأهولة سويوز أم إس17، والتي أقلعت من بايكونور، لتلتحم مع مركبة الفضاء الدولية، 14 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
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قالت وزارة الدفاع الوطني الكندية، اليوم الجمعة، إن القوات الجوية الملكية أنشأت قسم الفضاء الكندي الثالث كأحدث إضافة إلى جيش البلاد.
أوتاوا- سبوتنيك. وجاء في البيان: "اليوم، شارك الجنرال آل مينزنجر، قائد القوات الجوية الملكية الكندية، والعميد مايك أدامسون، قائد أقسام الفضاء الكندية الثلاثة، في حفل بمناسبة إنشاء أحدث فرقة (الثالثة) لأقسام الفضاء، في مقر الدفاع الوطني كارلينغ في أوتاوا".
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وقال البيان إن القسم الجديد هو استجابة لحاجة كندا المتزايدة لحماية مصالحها في الفضاء، وسيعزز قيادة الجيش من خلال زيادة وعيه بالحالة، من بين مزايا أخرى.
يكتسب الفضاء أهمية أكبر لكندا في ضوء التطورات الأخيرة في مجال الأمن الدولي. قالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند: "مع تزايد تعقيد البيئة الأمنية الدولية، أصبح الفضاء مجالا بالغ الأهمية لأمننا القومي".
وأضافت أناند أن قسم الفضاء الكندي الثالث سيساعد البلاد على توقع التهديدات المحتملة. هذا الإعلان هو أحدث تطور في التزام كندا بمبادرة عمليات الفضاء المشتركة، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين.
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