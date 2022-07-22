https://arabic.sputniknews.com/20220722/الخام-الأمريكي-يسجل-ثالث-خسارة-أسبوعية-على-التوالي-1065451580.html
الخام الأمريكي يسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي
الخام الأمريكي يسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي
سجل النفط الخام الأمريكي خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي بعد أن أدت الزيادة الضخمة في مخزونات البنزين إلى مخاوف من أن الأسعار المرتفعة تدمر طلب الأمريكيين... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T21:20+0000
2022-07-22T21:20+0000
2022-07-22T21:20+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104514/49/1045144984_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_3a315fa888809bc8e1a8d6b1d42d3520.jpg
نيويورك- سبوتنيك. أنهى خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، تداولات اليوم الجمعة بانخفاض 1.65 دولار أو 1.7%، عند 94.70 دولار للبرميل.على مدار الأسبوع، انخفض مؤشر الخام الأمريكي بنسبة 3% تقريبا، وعمق خسائره إلى ما يقرب من 13% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.على جانب آخر، أنهى خام برنت المتداول في لندن تعاملات الجمعة على انخفاض 66 سنتا أو ما نسبته 0.6%، عند 103.20 دولار للبرميل.وعلى مدار الأسبوع بأكمله، سجل خام "برنت" ارتفاعا بنسبة 2.2%، منهيا سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام أدت إلى تراجعها بنحو 17%. وسجل خام القياس العالمي الخام أدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند 95.42 دولار الأسبوع الماضي.كانت أسعار النفط الخام الأمريكي تنخفض مع ارتفاع مخزونات البنزين على أساس فكرة أن الوقود أصبح باهظ الثمن بالنسبة لمعظم الأمريكيين.تضخمت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوعين الماضيين، في أكبر زيادة منذ القفزة التي تقترب من 14 مليون برميل خلال أسبوعي 7 يناير و15 يناير/ كانون الثاني.ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين في المحطات الأسبوع الماضي بلغ 8.5 مليون برميل، بانخفاض من 9.3 مليون برميل قبل عام.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/بلومبرغ-السعودية-والعراق-تسلمان-كميات-كبيرة-من-النفط-عبر-مصر-إلى-أوروبا-1065451100.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104514/49/1045144984_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3924fc9669fa019670565d2a89e10cdf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أسعار النفط اليوم
الخام الأمريكي يسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي
تابعنا عبر
سجل النفط الخام الأمريكي خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي بعد أن أدت الزيادة الضخمة في مخزونات البنزين إلى مخاوف من أن الأسعار المرتفعة تدمر طلب الأمريكيين على الوقود.
نيويورك- سبوتنيك
. أنهى خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، تداولات اليوم الجمعة بانخفاض 1.65 دولار أو 1.7%، عند 94.70 دولار للبرميل.
على مدار الأسبوع، انخفض مؤشر الخام الأمريكي
بنسبة 3% تقريبا، وعمق خسائره إلى ما يقرب من 13% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
على جانب آخر، أنهى خام برنت المتداول في لندن تعاملات الجمعة على انخفاض 66 سنتا أو ما نسبته 0.6%، عند 103.20 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع بأكمله، سجل خام "برنت" ارتفاعا بنسبة 2.2%، منهيا سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام أدت إلى تراجعها بنحو 17%. وسجل خام القياس العالمي الخام أدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند 95.42 دولار الأسبوع الماضي.
كانت أسعار النفط الخام الأمريكي تنخفض مع ارتفاع مخزونات البنزين على أساس فكرة أن الوقود أصبح باهظ الثمن بالنسبة لمعظم الأمريكيين.
تضخمت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوعين الماضيين، في أكبر زيادة منذ القفزة التي تقترب من 14 مليون برميل خلال أسبوعي 7 يناير و15 يناير/ كانون الثاني.
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين
في المحطات الأسبوع الماضي بلغ 8.5 مليون برميل، بانخفاض من 9.3 مليون برميل قبل عام.