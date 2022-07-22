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الداخلية السعودية تعلن فتح باب القبول للنساء في إدارة المرور برتبة "جندي"
الداخلية السعودية تعلن فتح باب القبول للنساء في إدارة المرور برتبة "جندي"
أعلنت وزارة الداخلية السعودية فتح باب قبول النساء للتقديم على شغل وظيفة "جندي في إدار المررو السعودية. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T06:48+0000
2022-07-22T06:48+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لجريدة عكاظ، السعودية فقد اكدت وزاةر الداخلية أنها ستستفتح الباب لتقدم العنصر النسائي للتسجيل من أجل شغل وظيفة "جندي" في إدارة المرور السعودية.ولفتت إلى أن بداية التسجيل ستكون اعتبارا من يوم السبت 1443/12/24 حتى يوم الخميس 1443/12/29، عبر منصة "أبشر - توظيف".فيما استقطبت أخيرا قطاعات المرور والشرطة والدوريات والدفاع المدني أعدادا من المتقدمات اللاتي تم توظيفهن في رتب عسكرية مختلفة بداية من جندي، وجندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، فإن السعوديات يعملن في قطاعات وزارة الداخلية بمهام عديدة ومتنوعة بين العسكرية والإدارية والطبية والثقافية والاجتماعية.
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أخبار السعودية اليوم

الداخلية السعودية تعلن فتح باب القبول للنساء في إدارة المرور برتبة "جندي"

06:48 GMT 22.07.2022
© AP Photoفتيات سعوديات
فتيات سعوديات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AP Photo
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية فتح باب قبول النساء للتقديم على شغل وظيفة "جندي في إدار المررو السعودية.
ووفقا لجريدة عكاظ، السعودية فقد اكدت وزاةر الداخلية أنها ستستفتح الباب لتقدم العنصر النسائي للتسجيل من أجل شغل وظيفة "جندي" في إدارة المرور السعودية.
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15 ديسمبر 2017, 12:15 GMT
ولفتت إلى أن بداية التسجيل ستكون اعتبارا من يوم السبت 1443/12/24 حتى يوم الخميس 1443/12/29، عبر منصة "أبشر - توظيف".

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية كانت من أولى الجهات في المملكة التي سبقت غيرها في توظيف النساء منذ عدة أعوام، في قطاعات مختلفة، منها السجون والإصلاحيات وحرس الحدود، ومركز العمليات الموحد.

فيما استقطبت أخيرا قطاعات المرور والشرطة والدوريات والدفاع المدني أعدادا من المتقدمات اللاتي تم توظيفهن في رتب عسكرية مختلفة بداية من جندي، وجندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، فإن السعوديات يعملن في قطاعات وزارة الداخلية بمهام عديدة ومتنوعة بين العسكرية والإدارية والطبية والثقافية والاجتماعية.
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