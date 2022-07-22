https://arabic.sputniknews.com/20220722/الدفاع-الروسية-النازيون-الجدد-الأوكرانيون-يقومون-بتلغيم-الجسور-في-منطقة-زابوروجيه---1065449827.html
الدفاع الروسية: النازيون الجدد الأوكرانيون يقومون بتلغيم الجسور في منطقة زابوروجيه
الدفاع الروسية: النازيون الجدد الأوكرانيون يقومون بتلغيم الجسور في منطقة زابوروجيه
أعلن مدير مركز إدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزنتسيف، اليوم الجمعة، أن النازيين الجدد الأوكرانيين قاموا بتلغيم جسرين عبر نهري بلوسكايا... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T19:09+0000
2022-07-22T19:09+0000
2022-07-22T19:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزنتسيف في إحاطة: "في منطقة زابوروجيه، قام النازيون الجدد الأوكرانيون بتلغيم الجسور عبر نهري بلوسكايا أوسوكوروفكا (بلدة بريدولينوفكا) وكونكا (بلدة كاميشيفاخا)، حيث يخططون لتفجيرهما، وفقًا لسيناريو تم تنفيذه بالفعل مع تغطية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، واتهام وحدات من القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية مزعومة على مرافق البنية التحتية للنقل".ووفقا له أيضا، في بلدة دميتروفكا منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، على أراضي مؤسسة زراعية، نشرت الوحدات الأوكرانية مدفعية و راجمات، أطلقت منها النار بشكل منهجي على مواقع القوات المسلحة الروسية، لدفعها إلى الرد بإطلاق النار.وقال ميزنتسيف: "أعدت سلطات كييف استفزازا آخر في منشأة خطرة بالإشعاع لاتهام الوحدات الروسية بخلق تهديد إشعاعي مزعوم في مناطق معينة من أوكرانيا".وأوضح: "في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، قام القوميون الأوكرانيون بتلغيم مرافق لتخزين النفايات المشعة والكيميائية بشركة تعدين لإنتاج الرصاص، يخططون لتفجيرها عند الانسحاب من المدينة".وختم الجنرال: "مرة أخرى، نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أنه أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، تنفذ القوات المسلحة الروسية ضربات انتقائية فقط على الأهداف العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية" .هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/صحيفة-الكاميكازي-الروسية-تحدد-راجمات-هيمارس-الأمريكية-وتدمرها-1065448584.html
https://arabic.sputniknews.com/20220722/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065410427.html
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الدفاع الروسية: النازيون الجدد الأوكرانيون يقومون بتلغيم الجسور في منطقة زابوروجيه
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أعلن مدير مركز إدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزنتسيف، اليوم الجمعة، أن النازيين الجدد الأوكرانيين قاموا بتلغيم جسرين عبر نهري بلوسكايا أوسوكوروفكا وكونكا في منطقة زابوروجيه، لاتهام القوات الروسية بضربات عشوائية مزعومة.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزنتسيف في إحاطة: "في منطقة زابوروجيه، قام النازيون الجدد الأوكرانيون بتلغيم الجسور عبر نهري بلوسكايا أوسوكوروفكا (بلدة بريدولينوفكا) وكونكا (بلدة كاميشيفاخا)، حيث يخططون لتفجيرهما، وفقًا لسيناريو تم تنفيذه بالفعل مع تغطية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، واتهام وحدات من القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية مزعومة على مرافق البنية التحتية للنقل".
ووفقا له أيضا، في بلدة دميتروفكا منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، على أراضي مؤسسة زراعية، نشرت الوحدات الأوكرانية مدفعية و راجمات، أطلقت منها النار بشكل منهجي على مواقع القوات المسلحة الروسية، لدفعها إلى الرد بإطلاق النار.
و أضاف ميزنتسيف، أن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم منشآت تخزين للنفايات المشعة والكيميائية في جمهورية دونيتسك وتخطط لتفجيرها خلال انسحابها.
وقال ميزنتسيف: "أعدت سلطات كييف استفزازا آخر في منشأة خطرة بالإشعاع لاتهام الوحدات الروسية بخلق تهديد إشعاعي مزعوم في مناطق معينة من أوكرانيا".
وأوضح: "في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، قام القوميون الأوكرانيون بتلغيم مرافق لتخزين النفايات المشعة والكيميائية بشركة تعدين لإنتاج الرصاص، يخططون لتفجيرها عند الانسحاب من المدينة".
وختم الجنرال: "مرة أخرى، نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أنه أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، تنفذ القوات المسلحة الروسية ضربات انتقائية فقط على الأهداف العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية" .
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.