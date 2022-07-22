https://arabic.sputniknews.com/20220722/الدفاع-الروسية-تدمير-4-راجمات-صواريخ-هايمارس-أمريكية-و12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1065418697.html
الدفاع الروسية: تدمير 4 راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية و12 طائرة مسيرة أوكرانية
الدفاع الروسية: تدمير 4 راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية و12 طائرة مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية وتدمير 4 راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس". 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T08:47+0000
2022-07-22T08:47+0000
2022-07-22T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد بإسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق مالايا كاميشيفاخا، وفيرنوبوليي، وأوكنينو، وبالاكليا، وفيربوفكا، وسلاتينو، ودولغينكوي، وتشيرفوني أوسكول، وبيشانوي بمقاطعة خاركوف، وبيتروفسكوي، وزلاتوأوستوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان الوزارة: "في الفترة من 5 إلى 20 تموز/يوليو، تم تدمير أربع منظومات راجمات صواريخ "هايمارس" أميركية الصنع، ومركبة تلقيم واحدة، باستخدام أسلحة عالية الدقة متمركزة برا وجوا".ووفقا لبيانات الوزارة، فقد تمد تدمير منظومتين "هايمارس" في منطقة مالوتارانكوفا، ومنظومة أخرى ومركبة تلقيم في منطقة كراسنوأرمييسك، والمنظومة الرابعة تم تدميرها في شرق كونستانتينوفكا، منوهة إلى أن كل هذه المناطق تقع في جمهورية دونيتسك الشعبية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير 4 راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية و12 طائرة مسيرة أوكرانية
08:47 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 22.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية وتدمير 4 راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد بإسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق مالايا كاميشيفاخا، وفيرنوبوليي، وأوكنينو، وبالاكليا، وفيربوفكا، وسلاتينو، ودولغينكوي، وتشيرفوني أوسكول، وبيشانوي بمقاطعة خاركوف، وبيتروفسكوي، وزلاتوأوستوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف بيان الوزارة: "في الفترة من 5 إلى 20 تموز/يوليو، تم تدمير أربع منظومات راجمات صواريخ "هايمارس" أميركية الصنع، ومركبة تلقيم واحدة، باستخدام أسلحة عالية الدقة متمركزة برا وجوا".
ووفقا لبيانات الوزارة، فقد تمد تدمير منظومتين "هايمارس" في منطقة مالوتارانكوفا، ومنظومة أخرى ومركبة تلقيم في منطقة كراسنوأرمييسك، والمنظومة الرابعة تم تدميرها في شرق كونستانتينوفكا، منوهة إلى أن كل هذه المناطق تقع في جمهورية دونيتسك الشعبية.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي
، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.