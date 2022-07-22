https://arabic.sputniknews.com/20220722/الدفاع-الروسية-تنشر-مقاطع-من-الطلعات-الجوية-لمقاتلات-سوخوي-35-إس-1065447165.html
الدفاع الروسية تنشر مقاطع من الطلعات الجوية لمقاتلات "سوخوي-35 إس"
الدفاع الروسية تنشر مقاطع من الطلعات الجوية لمقاتلات "سوخوي-35 إس"
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لمقاتلات سلاح الجو الروسي من طراز "سوخوي-35 إس" و"سوخوي- 30 إس إم" 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T16:24+0000
2022-07-22T16:24+0000
2022-07-22T16:24+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتواصل وزارة الدفاع نشر مقاطع فيديو حول العمل اليومي للعسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، واستعرض الجيش طلعات جوية لمقاتلات "سوخوي-35 إس" و"سوخوي- 30 إس إم"، حسب ما ذكره موقع "توب وور"، اليوم الجمعة.وكما ورد في وصف الفيديو، فإن المقاتلين منوطون بتدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وتم عرض عمل الطاقم الهندسي والفني لتحضير الطائرات لطلعة قتالية.وتعتبر طائرتا "سوخوي-35 إس" و"سوخوي- 30 إس إم" المقاتلتان الرئيسيتان المشاركتان في العملية العسكرية الخاصة.وأوضحت وزارة الدفاع أن المقاتلات تحمل صواريخ مضادة للرادار لمهاجمة الدفاع الجوي الأوكراني، وكذلك صواريخ للاشتباك الجوي. ويتعين على الطيارين الروس في بعض الحالات استخدامها لإسقاط الطائرات الأوكرانية، وتدمير محطات الرادار وأنظمة الدفاع الجوي، وتستخدم أطقم الصواريخ الموجهة عالية الدقة من مختلف فئات جو-جو وجو-أرض.وبشكل أساسي، فعند القيام بمهام قتالية، تستخدم المقاتلات الروسية صواريخ "أر-73" قصيرة المدى، وصواريخ جو-جو متوسطة وطويلة المدى من طراز "أر-77"، بالإضافة إلى صواريخ جو-أرض "خ-31" المصممة لتدمير وسائط الدفاع الجوي.ويقوم الطيارون الروس بطلعات جوية كل يوم، وأحيانًا عدة مرات في اليوم، ويتيح استخدام الصواريخ الموجهة إمكانية إصابة المواقع المؤقتة للجيش الأوكراني والمخازن ومرافق التخزين، ما يؤدي إلى القضاء على احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/الدفاع-الروسية-تدمير-4-راجمات-صواريخ-هايمارس-أمريكية-و12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1065418697.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر مقاطع من الطلعات الجوية لمقاتلات "سوخوي-35 إس"
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عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لمقاتلات سلاح الجو الروسي من طراز "سوخوي-35 إس" و"سوخوي- 30 إس إم"
وتواصل وزارة الدفاع نشر مقاطع فيديو حول العمل اليومي للعسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، واستعرض الجيش طلعات جوية لمقاتلات "سوخوي-35 إس" و"سوخوي- 30 إس إم"، حسب ما ذكره موقع "توب وور
"، اليوم الجمعة.
وكما ورد في وصف الفيديو، فإن المقاتلين منوطون بتدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وتم عرض عمل الطاقم الهندسي والفني لتحضير الطائرات لطلعة قتالية.
وتعتبر طائرتا "سوخوي-35 إس" و"سوخوي- 30 إس إم" المقاتلتان الرئيسيتان المشاركتان في العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت وزارة الدفاع أن المقاتلات تحمل صواريخ مضادة للرادار لمهاجمة الدفاع الجوي الأوكراني، وكذلك صواريخ للاشتباك الجوي. ويتعين على الطيارين الروس في بعض الحالات استخدامها لإسقاط الطائرات الأوكرانية، وتدمير محطات الرادار وأنظمة الدفاع الجوي، وتستخدم أطقم الصواريخ الموجهة عالية الدقة من مختلف فئات جو-جو وجو-أرض.
وبشكل أساسي، فعند القيام بمهام قتالية، تستخدم المقاتلات الروسية صواريخ "أر-73" قصيرة المدى، وصواريخ جو-جو متوسطة وطويلة المدى من طراز "أر-77"، بالإضافة إلى صواريخ جو-أرض "خ-31" المصممة لتدمير وسائط الدفاع الجوي.
ويقوم الطيارون الروس
بطلعات جوية كل يوم، وأحيانًا عدة مرات في اليوم، ويتيح استخدام الصواريخ الموجهة إمكانية إصابة المواقع المؤقتة للجيش الأوكراني والمخازن ومرافق التخزين، ما يؤدي إلى القضاء على احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا.