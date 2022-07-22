https://arabic.sputniknews.com/20220722/الرئاسي-الليبي-يصدر-بيانا-على-إثر-الاشتباكات-المسلحة-التي-اندلعت-فجر-اليوم-في-طرابلس-1065418568.html

"الرئاسي الليبي" يصدر بيانا على إثر الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر اليوم في طرابلس

"الرئاسي الليبي" يصدر بيانا على إثر الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر اليوم في طرابلس

أصدر المجلس الرئاسي الليبي، بيانا على إثر الاشتباكات التي اندلعت، فجر اليوم الجمعة، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس بين التشكيلات... 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T09:02+0000

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وحسب البيان الذي حصلت عليه "سبوتنيك"، طالب المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة لمقراتهم فوراً.ودعا المجلس القائد الأعلى للجيش النائب العام والمدعي العام العسكري، كل حسب اختصاصه لفتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات. كما وجه المجلس وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.وأوضح المجلس أن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤوليته الوطنية للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ونتيجة للاشتباكات العسكرية الدائرة داخل مدينة طرابلس، ما تسبب في إرهاب المواطنين الآمنين في بيوتهم.وفي وقت سابق اليوم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في منطقة الفرناج بالعاصمة الليبية طرابلس، ونداءات استغاثة للمدنيين المحاصرين وسط الاشتباكات.وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة اندلعت بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس وقد اتسعت، وباتت تدور من المنطقة المجاورة لسجن الجديدة في طريق الشوك.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة يسمع فيها دوي إطلاق النار، قيل إنها جانب من اشتباكات قرب جزيرة الفرناج، فيما تحاول نساء في قاعة الأفراح الاستغاثة للجهات الأمنية لمساعدتهن للخروج من القاعة.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/سقوط-4-قتلى-وعدد-من-الجرحى-جراء-وقوع-اشتباكات-بين-مجموعات-مسلحة-في-العاصمة-الليبية--1065409190.html

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