https://arabic.sputniknews.com/20220722/الرئيس-الأوغندي-يعتزم-لقاء-وزير-الخارجية-الروسي-خلال-زيارته-المرتقبة-إلى-كمبالا-1065420802.html
الرئيس الأوغندي يعتزم لقاء وزير الخارجية الروسي خلال زيارته المرتقبة إلى كمبالا
الرئيس الأوغندي يعتزم لقاء وزير الخارجية الروسي خلال زيارته المرتقبة إلى كمبالا
أعلن القائم بأعمال السفارة الأوغندية في روسيا، روتازيندفا غيديون، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، يعتزم استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:43+0000
2022-07-22T09:43+0000
2022-07-22T09:43+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الأوغندي، لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال مع من سيلتقي لافروف في كمبالا مع الرئيس.يذكر أنه يوم أمس الخميس، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيقوم في الفترة من 24-28 يوليو/ تموز الجاري بزيارة إلى عدد من الدول الأفريقية.وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن في مقابلة مع وكالة سبوتنيك و"آر تي" عن زيارته المقررة لعدد من الدول الأفريقية، من بينها مصر، التي وصفها بأنها الشريك رقم واحد لروسيا في القارة الأفريقية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الرئيس الأوغندي يعتزم لقاء وزير الخارجية الروسي خلال زيارته المرتقبة إلى كمبالا
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أعلن القائم بأعمال السفارة الأوغندية في روسيا، روتازيندفا غيديون، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، يعتزم استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته إلى كمبالا الأسبوع المقبل.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الدبلوماسي الأوغندي، لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال مع من سيلتقي لافروف في كمبالا مع الرئيس.
يذكر أنه يوم أمس الخميس، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيقوم في الفترة من 24-28 يوليو/ تموز الجاري بزيارة إلى عدد من الدول الأفريقية.
وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن في مقابلة مع وكالة سبوتنيك و"آر تي" عن زيارته المقررة لعدد من الدول الأفريقية، من بينها مصر، التي وصفها بأنها الشريك رقم واحد لروسيا في القارة الأفريقية.