https://arabic.sputniknews.com/20220722/السعودية-تستعد-لاستمطار-السحب-في-عسير-والباحة-والطائف-1065412105.html
السعودية تستعد لاستمطار السحب في عسير والباحة والطائف
السعودية تستعد لاستمطار السحب في عسير والباحة والطائف
بدأ المركز السعودي للأرصاد الاستعدادات التحضيرية للمرحلة الثانية من "برنامج استمطار السحب"، الذي يستهدف المرتفعات الجنوبية الغربية، وتشمل منطقتي عسير والباحة... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T06:55+0000
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السعودية
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال الرئيس التنفيذي للمركز المشرف العام على البرنامج الدكتور أيمن غلام، إن العمل يتم وفق خطة زمنية مجدولة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح العمليات وتحقيق الأهداف.وتأتي المرحلة الثانية استكمالا للمرحلة الأولى التي انطلقت في إبريل الماضي واستهدفت أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل.وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على "برنامج استمطار السحب" ضمن حزمة من المبادرات الوطنية والإقليمية من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في "قمة الشرق الأوسط الأخضر".ويهدف البرنامج لزيادة مستويات هطول الأمطار، وإيجاد مصدر جديد للماء، والإسهام في برامج زيادة الرقعة الخضراء والتشجير، وتقليص التصحر وتأهيل الكوادر الوطنية.ويعتبر "برنامج استمطار السحب" من الطرق الواعدة التي يؤمل أن تكون من مكونات الحفاظ على التوازن المائي، كونه تقنية آمنة ومرنة وذات تكلفة ليست عالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/أول-عملية-استمطار-للسحب-في-السعودية-تثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1061715857.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تستعد لاستمطار السحب في عسير والباحة والطائف
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بدأ المركز السعودي للأرصاد الاستعدادات التحضيرية للمرحلة الثانية من "برنامج استمطار السحب"، الذي يستهدف المرتفعات الجنوبية الغربية، وتشمل منطقتي عسير والباحة ومحافظة الطائف.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال
الرئيس التنفيذي للمركز المشرف العام على البرنامج الدكتور أيمن غلام، إن العمل يتم وفق خطة زمنية مجدولة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح العمليات وتحقيق الأهداف.
وتأتي المرحلة الثانية استكمالا للمرحلة الأولى التي انطلقت في إبريل الماضي واستهدفت أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على "برنامج استمطار السحب" ضمن حزمة من المبادرات الوطنية والإقليمية من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
، في "قمة الشرق الأوسط الأخضر".
ويهدف البرنامج لزيادة مستويات هطول الأمطار، وإيجاد مصدر جديد للماء، والإسهام في برامج زيادة الرقعة الخضراء والتشجير، وتقليص التصحر وتأهيل الكوادر الوطنية.
ويعتبر "برنامج استمطار السحب
" من الطرق الواعدة التي يؤمل أن تكون من مكونات الحفاظ على التوازن المائي، كونه تقنية آمنة ومرنة وذات تكلفة ليست عالية.