https://arabic.sputniknews.com/20220722/السيسي-يلتقي-ماكرون-خلال-زيارة-رسمية-لباريس-1065420188.html
السيسي يلتقي ماكرون خلال زيارة رسمية لباريس
السيسي يلتقي ماكرون خلال زيارة رسمية لباريس
صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجري صباح اليوم الجمعة، بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:32+0000
2022-07-22T09:32+0000
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ونقل موقع "مصراوي" عن راضي قوله إن زيارة الرئيس المصري لباريس، جاءت تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وكشف راضي عن أن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، تتناول ملفات ذات صلة بالعلاقات الثنائية، إلى جانب الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، بحث السيسي مع ماكرون تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، كما تبادلا الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بنظيره الفرنسي.وتم خلال الاتصال مناقشة مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على كافة المستويات.وتم أيضا تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.وهنأ السيسي ماكرون بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة، وبدوره، أعرب ماكرون عن شكره وتقديره للرئيس المصري على التهنئة، مؤكدا حرصه الشخصي على التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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السيسي يلتقي ماكرون خلال زيارة رسمية لباريس
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صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجري صباح اليوم الجمعة، بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس.
ونقل موقع "مصراوي
" عن راضي قوله إن زيارة الرئيس المصري لباريس، جاءت تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكشف راضي عن أن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، تتناول ملفات ذات صلة بالعلاقات الثنائية، إلى جانب الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.
يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، بحث السيسي مع ماكرون
تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، كما تبادلا الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بنظيره الفرنسي.
وتم خلال الاتصال مناقشة مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على كافة المستويات.
وتم أيضا تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.
وهنأ السيسي ماكرون بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة، وبدوره، أعرب ماكرون عن شكره وتقديره للرئيس المصري على التهنئة، مؤكدا حرصه الشخصي على التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.