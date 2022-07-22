https://arabic.sputniknews.com/20220722/الكرملين-شويغو-يتوجه-إلى-تركيا-حيث-من-المتوقع-أن-يتم-التوقيع-على-وثيقة-بشأن-قضية-الحبوب-1065421579.html

الكرملين: شويغو يتوجه إلى تركيا حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على وثيقة بشأن قضية الحبوب

الكرملين: شويغو يتوجه إلى تركيا حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على وثيقة بشأن قضية الحبوب

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سيتوجه إلى تركيا، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على... 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T09:55+0000

2022-07-22T09:55+0000

2022-07-22T10:07+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "يمكننا أن نؤكد أن وزير الدفاع شويغو ذهب إلى تركيا للتوقيع على الاتفاقية التي يتم التحضير لها اليوم. لكن دعنا ننتظر. دعونا لا نستبق الأحداث".أعلن مصدر مطلع على مفاوضات الحبوب في إسطنبول، اليوم الجمعة، أن الممر الآمن لعبور سفن نقل الحبوب في البحر الأسود سيبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عن الموعد المتوقع لعمل الممر الآمن: "آمل أن يكون خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن تركيا حصلت على ضمانات من أطراف مفاوضات "مسألة الحبوب" بعدم استخدام تصدير الحبوب الأوكرانية في أغراض عسكرية.واعتبر المصدر أن عملية إعداد وثيقة "مسألة الحبوب" للتوقيع كانت صعبة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن روسيا اتخذت نهجا بنَاء في هذا الصدد.وأضاف المصدر أنه "سيتم مراقبة الالتزام بالقواعد الأمنية من قبل مجموعة مراقبة تحت رعاية الأمم المتحدة في إسطنبول، وهي جاهزة للعمل".وحذر المصدر أن انتهاك اتفاق "مسألة الحبوب" سيؤدي إلى كارثة، مشيرا إلى أن الأطراف المشاركة في عملية التفاوض تفهم ذلك.واستضافت إسطنبول الأسبوع الماضي، مفاوضات بين ممثلين عسكريين من تركيا، روسيا وأوكرانيا، إلى جانب وفد من الأمم المتحدة، لبحث مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

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روسيا