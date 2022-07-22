https://arabic.sputniknews.com/20220722/الكرملين-يعلق-على-تصفية-الوكالة-اليهودية-سخنوت-في-روسيا-1065423328.html
الكرملين يعلق على تصفية الوكالة اليهودية "سخنوت" في روسيا
الكرملين يعلق على تصفية الوكالة اليهودية "سخنوت" في روسيا
أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، تفاصيل قرار وزارة العدل، حول الإجراء القانوني لتصفية وكالة "سخنوت" اليهودية، بأنه لا يتعلق بمواجهة... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T10:35+0000
2022-07-22T10:35+0000
2022-07-22T10:35+0000
إسرائيل
روسيا
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وقال بيسكوف، اليوم الجمعة، ردا على طلب للتعليق على افتراض ما إذا كان هذا الإجراء متصلا بهجرة الأدمغة: "لا، هذا لا يتعلق بهجرة الأدمغة، إنه متعلق بالامتثال للقانون الروسي. لأسباب ، يرجى الاتصال بوزارة العدل".وأصدرت وزارة العدل الروسية، يوم الخميس في 21 تموز/يوليو، طلبا رسميا لإغلاق وتصفية وكالة "سخنوت" اليهودية.وجاء في بيان وزارة العدل: "الوزارة تلقت دعوى قضائية أقامتها الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو بشأن تصفية الوكالة اليهودية غير الربحية "سخنوت" التي تعمل على دعم وتعزيز العلاقات بين يهود الوطن والشتات".ومن المقرر عقد جلسة الاستماع للدعوى يوم 28 يوليو/تموز، وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية في روسيا، وكذلك فرع وكالة "سخنوت" في موسكو، أن "لا تعليق لديهم على هذه المعلومات".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الإسرائيلي-في-موسكو-العلاقات-الثنائية-1065421665.html
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إسرائيل, روسيا
الكرملين يعلق على تصفية الوكالة اليهودية "سخنوت" في روسيا
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أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، تفاصيل قرار وزارة العدل، حول الإجراء القانوني لتصفية وكالة "سخنوت" اليهودية، بأنه لا يتعلق بمواجهة "هجرة الأدمغة"، ولكنه ناتج عن "انتهاك القوانين الروسية".
وقال بيسكوف، اليوم الجمعة، ردا على طلب للتعليق على افتراض ما إذا كان هذا الإجراء متصلا بهجرة الأدمغة: "لا، هذا لا يتعلق بهجرة الأدمغة، إنه متعلق بالامتثال للقانون الروسي. لأسباب ، يرجى الاتصال بوزارة العدل".
وأصدرت وزارة العدل الروسية، يوم الخميس في 21 تموز/يوليو، طلبا رسميا لإغلاق وتصفية وكالة "سخنوت" اليهودية.
وجاء في بيان وزارة العدل: "الوزارة تلقت دعوى قضائية أقامتها الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو بشأن تصفية الوكالة اليهودية غير الربحية "سخنوت" التي تعمل على دعم وتعزيز العلاقات بين يهود الوطن والشتات".
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع للدعوى يوم 28 يوليو/تموز، وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية في روسيا، وكذلك فرع وكالة "سخنوت
" في موسكو، أن "لا تعليق لديهم على هذه المعلومات".