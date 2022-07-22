https://arabic.sputniknews.com/20220722/الكشف-عن-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-ولوكاشينكو-1065417683.html
الكشف عن محادثة هاتفية بين بوتين ولوكاشينكو
الكشف عن محادثة هاتفية بين بوتين ولوكاشينكو
أعلن الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، صباح اليوم الجمعة أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T08:09+0000
2022-07-22T08:09+0000
2022-07-22T08:09+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059760943_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_0711e3b4568f6533fa3701ea6a075f61.jpg
وجاء هذا الإعلان على صفحة خاصة على منصة "تلغرام" يملكها أحد المصادر المقربة من دوائر الرئيس البيلاروسي وجاء في المنشور: "أجرى لوكاشينكو وبوتين محادثة هاتفية هذا الصباح". وأضاف قائلا: "تفاصيل المحادثة لن يتم نشرها بعد".وكان الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو قد أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنه يعتزم التحدث مع بوتين لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدينوأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن ما يحدث الآن في أوكرانيا لا يعتبر حربا بالنسبة لروسيا، لافتا إلى وجود "أسلحة مرعبة" لم تستخدمها موسكو بعد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059760943_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7ca2e0a817602771c524a3b3b23336aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الكشف عن محادثة هاتفية بين بوتين ولوكاشينكو
تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، صباح اليوم الجمعة أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وجاء هذا الإعلان على صفحة خاصة على منصة "تلغرام" يملكها أحد المصادر المقربة من دوائر الرئيس البيلاروسي وجاء في المنشور: "أجرى لوكاشينكو وبوتين محادثة هاتفية هذا الصباح".
وأضاف قائلا: "تفاصيل المحادثة لن يتم نشرها بعد".
وكان الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو قد أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنه يعتزم التحدث مع بوتين لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين
وأكد
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن ما يحدث الآن في أوكرانيا لا يعتبر حربا بالنسبة لروسيا، لافتا إلى وجود "أسلحة مرعبة" لم تستخدمها موسكو بعد.