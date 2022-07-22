عربي
الدفاع الروسية: تدمير 4 راجمات صواريخ "هايمارس" أمريكية و12 طائرة مسيرة أوكرانية
https://arabic.sputniknews.com/20220722/الكشف-عن-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-ولوكاشينكو-1065417683.html
الكشف عن محادثة هاتفية بين بوتين ولوكاشينكو
الكشف عن محادثة هاتفية بين بوتين ولوكاشينكو
أعلن الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، صباح اليوم الجمعة أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T08:09+0000
2022-07-22T08:09+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059760943_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_0711e3b4568f6533fa3701ea6a075f61.jpg
وجاء هذا الإعلان على صفحة خاصة على منصة "تلغرام" يملكها أحد المصادر المقربة من دوائر الرئيس البيلاروسي وجاء في المنشور: "أجرى لوكاشينكو وبوتين محادثة هاتفية هذا الصباح". وأضاف قائلا: "تفاصيل المحادثة لن يتم نشرها بعد".وكان الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو قد أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنه يعتزم التحدث مع بوتين لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدينوأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن ما يحدث الآن في أوكرانيا لا يعتبر حربا بالنسبة لروسيا، لافتا إلى وجود "أسلحة مرعبة" لم تستخدمها موسكو بعد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059760943_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7ca2e0a817602771c524a3b3b23336aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الكشف عن محادثة هاتفية بين بوتين ولوكاشينكو

08:09 GMT 22.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، صباح اليوم الجمعة أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وجاء هذا الإعلان على صفحة خاصة على منصة "تلغرام" يملكها أحد المصادر المقربة من دوائر الرئيس البيلاروسي وجاء في المنشور: "أجرى لوكاشينكو وبوتين محادثة هاتفية هذا الصباح".
وأضاف قائلا: "تفاصيل المحادثة لن يتم نشرها بعد".
وكان الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو قد أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنه يعتزم التحدث مع بوتين لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين
وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن ما يحدث الآن في أوكرانيا لا يعتبر حربا بالنسبة لروسيا، لافتا إلى وجود "أسلحة مرعبة" لم تستخدمها موسكو بعد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала