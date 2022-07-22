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https://arabic.sputniknews.com/20220722/الكويت-التحقيق-مع-62-وسيلة-إعلامية-بسبب-نشر-أخبار-غير-صحيحة-عن-رئيس-الوزراء-الجديد-1065423504.html
الكويت... التحقيق مع 62 وسيلة إعلامية بسبب نشر أخبار غير صحيحة عن رئيس الوزراء الجديد
الكويت... التحقيق مع 62 وسيلة إعلامية بسبب نشر أخبار غير صحيحة عن رئيس الوزراء الجديد
أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، أنه تمت إحالة 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهمة "نشر أخبار كاذبة ومضللة" عن التشكيل الحكومي المرتقب، عقب أيام من... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T10:41+0000
2022-07-22T10:41+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
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وأصدرت وزارة الإعلام، أمس الخميس، بيانا رسميا أكدت فيه "إحالتها لوسائل الإعلام الـ 62 إلى النيابة العامة، لارتكابها مخالفات تتعلق بقانون الإعلام الإلكتروني".وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، مؤكدة أن ”الوزارة ستقوم برصد أي مخالفات إعلامية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".وكانت وسائل إعلام كويتية قد تداولت منذ أيام قليلة، أنباءً تفيد باختيار الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل حكومته، بالرغم من عدم إصدار بيان رسمي يكشف عن هوية رئيس الوزراء الجديد حتى اللحظة.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

الكويت... التحقيق مع 62 وسيلة إعلامية بسبب نشر أخبار غير صحيحة عن رئيس الوزراء الجديد

10:41 GMT 22.07.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARIالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARI
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أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، أنه تمت إحالة 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهمة "نشر أخبار كاذبة ومضللة" عن التشكيل الحكومي المرتقب، عقب أيام من تداول أنباء غير رسمية بشأنه.
وأصدرت وزارة الإعلام، أمس الخميس، بيانا رسميا أكدت فيه "إحالتها لوسائل الإعلام الـ 62 إلى النيابة العامة، لارتكابها مخالفات تتعلق بقانون الإعلام الإلكتروني".
وقالت الوزارة إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار كاذبة ومضللة قد تتسبب بزعزعة الاستقرار السياسي في الكويت".
وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، مؤكدة أن ”الوزارة ستقوم برصد أي مخالفات إعلامية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".
وكانت وسائل إعلام كويتية قد تداولت منذ أيام قليلة، أنباءً تفيد باختيار الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل حكومته، بالرغم من عدم إصدار بيان رسمي يكشف عن هوية رئيس الوزراء الجديد حتى اللحظة.
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