https://arabic.sputniknews.com/20220722/اللجنة-العليا-للشراكة-بين-مصر-والأردن-والإمارات-تجتمع-الاثنين-1065424662.html
اللجنة العليا للشراكة بين مصر والأردن والإمارات تجتمع الاثنين
اللجنة العليا للشراكة بين مصر والأردن والإمارات تجتمع الاثنين
تعقد اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين كل من مصر والأردن والإمارات اجتماعها الأول في القاهرة الاثنين المقبل. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T11:04+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، مساء اليوم الجمعة، أن اللجنة الثلاثية تعقد برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، ووزير الصناعة الأردني، يوسف الشمالي، ووزير الصناعات المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر.ويعود الهدف من الشراكة الثلاثية إلى "تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات والبلاستيك".ونقلت الوكالة عن يوسف الشمالي، أن "اللجنة الثلاثية ستعمل على متابعة الإجراءات التي تمت حتى الآن، منذ إطلاق الشراكة والاجتماع الافتراضي الذي عقده وزراء الصناعة في البلدان الثلاثة، والذي تم خلاله حوكمة الشراكة وتشكيل اللجنة العليا لها وكذلك مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتنفيذ المبادرة وتسريع العمل للفترة المقبلة".وجاءت الشراكة انعكاسا لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدان الثلاث ومساعيها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية وعلى أرض الواقع تهدف إلى تنفيذ محاور الشراكة بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف المجالات.ويشار إلى أنه في شهر مايو/أيار الماضي، تم الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين مصر والأردن والإمارات بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل "الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/ما-أهمية-الشراكة-الصناعية-بين-الإمارات-ومصر-والأردن-وفوائدها-الاقتصادية؟-1062903315.html
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أخبار العالم العربي, مصر, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اللجنة العليا للشراكة بين مصر والأردن والإمارات تجتمع الاثنين
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تعقد اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين كل من مصر والأردن والإمارات اجتماعها الأول في القاهرة الاثنين المقبل.
وذكرت وكالة
الأنباء الأردنية، مساء اليوم الجمعة، أن اللجنة الثلاثية تعقد برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، ووزير الصناعة الأردني، يوسف الشمالي، ووزير الصناعات المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر.
ويعود الهدف من الشراكة الثلاثية إلى "تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات والبلاستيك".
ونقلت الوكالة عن يوسف الشمالي، أن "اللجنة الثلاثية ستعمل على متابعة الإجراءات التي تمت حتى الآن، منذ إطلاق الشراكة والاجتماع الافتراضي الذي عقده وزراء الصناعة في البلدان الثلاثة
، والذي تم خلاله حوكمة الشراكة وتشكيل اللجنة العليا لها وكذلك مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتنفيذ المبادرة وتسريع العمل للفترة المقبلة".
وجاءت الشراكة انعكاسا لمتانة العلاقات الثنائية
بين البلدان الثلاث ومساعيها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية وعلى أرض الواقع تهدف إلى تنفيذ محاور الشراكة بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف المجالات.
ويشار إلى أنه في شهر مايو/أيار الماضي، تم الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين مصر والأردن والإمارات بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل "الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات".