https://arabic.sputniknews.com/20220722/المركزي-الروسي-يخفض-سعر-الفائدة-الرئيسي-لـ-8-سنويا-1065426091.html

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي لـ 8% سنويا

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي لـ 8% سنويا

أعلن البنك المركزي عن تخفيض جديد في السعر الرئيسي من 9.5 إلى 8% سنويا، وجاء التخفيض فوق مستوى التوقعات. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T11:37+0000

2022-07-22T11:37+0000

2022-07-22T11:37+0000

العالم

روسيا

سعر الفائدة

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وجاء في البيان "في 22 يوليو(تموز) 2022، قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض السعر الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس، إلى 8% سنويا. لا يزال معدل النمو الحالي لأسعار المستهلك منخفضا، ما يساهم في مزيد من التباطؤ السنوي التضخم. يرجع هذا إلى تأثير مجموعة من العوامل غير المتكررة والديناميكيات المقيدة لطلب المستهلكين".وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي سيقوم كذلك بتقييم جدوى تخفيض المؤشر في النصف الثاني من العام.في الوقت ذاته، اعترف بعض الخبراء بأنه من الممكن اتخاذ خطوات أكثر حذرا تتراوح بين 0.5 و 0.75 نقطة مئوية إذا اعتبر البنك المركزي أن مخاطر التضخم على الاقتصاد مرتفعة للغاية.وخلال العام الماضي، رفع بنك روسيا المعدل على مراحل بإجمالي 4.25 نقطة مئوية.في بداية عام 2022، بعد المراجعة، وصل المعدل إلى 9.5 % سنويا. وفي نهاية فبراير/شباط، على خلفية عقوبات صامة فرضت على روسيا وتقلبات متزايدة في السوق المالية، رفع بنك روسيا المعدل بشكل عاجل بمقدار 10.5 نقطة مئوية دفعة واحدة، إلى 20% سنويا.ومع ذلك، في نهاية أبريل/نيسان، قررت الهيئة التنظيمية خفض السعر إلى 14%، وفي نهاية مايو/أيار ويونيو تم تخفيضه إلى 11 و9.5% سنويا، على التوالي.

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العالم, روسيا, سعر الفائدة