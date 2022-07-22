https://arabic.sputniknews.com/20220722/الملك-سلمان-يصدر-أمرا-ملكيا-بترقية-وتعيين-64-قاضيا-1065434182.html
الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 64 قاضيا
الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 64 قاضيا
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 64 قاضيا في ديوان المظالم. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T13:08+0000
2022-07-22T13:08+0000
2022-07-22T13:08+0000
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، تضمن الأمر الملكي ما يلي:- ترقية قاضيين إلى درجة (رئيس محكمة استئناف).- ترقية ثلاثة قضاة إلى درجة (قاضي استئناف).- وترقية أربعة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ب).- ترقية قاضٍ إلى درجة (وكيل محكمة/أ).- ترقية خمسة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب).- ترقية 16 قاضيًا إلى درجة (قاضي/أ).- ترقية سبعة قضاة إلى درجة (قاضي/ب).- تعيين ثمانية قضاة على درجة (قاضي/ب).- تعيين 18 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).من جانبه، أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن هذا الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة على دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير أعماله ودعمه بالكفاءات القضائية، سعيا لتحقيق العدالة الناجزة ورد المظالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/رئيس-الشيشان-يوجه-رسالة-إلى-ملك-السعودية-بعد-انتهاء-مراسم-الحج-1065131966.html
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السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 64 قاضيا
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 64 قاضيا في ديوان المظالم.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، تضمن الأمر الملكي
ما يلي:
- ترقية قاضيين إلى درجة (رئيس محكمة استئناف).
- ترقية ثلاثة قضاة إلى درجة (قاضي استئناف).
- وترقية أربعة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ب).
- ترقية قاضٍ إلى درجة (وكيل محكمة/أ).
- ترقية خمسة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب).
- ترقية 16 قاضيًا إلى درجة (قاضي/أ).
- ترقية سبعة قضاة إلى درجة (قاضي/ب).
- تعيين ثمانية قضاة على درجة (قاضي/ب).
- تعيين 18 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).
من جانبه، أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن هذا الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة على دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير أعماله ودعمه بالكفاءات القضائية، سعيا لتحقيق العدالة الناجزة ورد المظالم.