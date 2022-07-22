https://arabic.sputniknews.com/20220722/الموجة-السادسة-كورونا-يعاود-الانتشار-في-مصر--1065424471.html
الموجة السادسة... "كورونا" يعاود الانتشار في مصر
الموجة السادسة... "كورونا" يعاود الانتشار في مصر
تشهد مصر انتشار الموجة السادسة من فيروس "كورونا"، حسبما ذكر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، الذي أوضح أن هناك حالات عائلية أو بين... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T11:06+0000
2022-07-22T11:06+0000
2022-07-22T11:06+0000
انفوجرافيك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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انفوجرافيك, инфографика
الموجة السادسة... "كورونا" يعاود الانتشار في مصر
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تشهد مصر انتشار الموجة السادسة من فيروس "كورونا"، حسبما ذكر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، الذي أوضح أن هناك حالات عائلية أو بين الأصدقاء، مشيرا إلى أن الإصابات تحدث نتيجة الاختلاط، وأن هناك زيادة في أعداد الإصابات حاليا.