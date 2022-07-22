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https://arabic.sputniknews.com/20220722/الموجة-السادسة-كورونا-يعاود-الانتشار-في-مصر--1065424471.html
الموجة السادسة... "كورونا" يعاود الانتشار في مصر
الموجة السادسة... "كورونا" يعاود الانتشار في مصر
تشهد مصر انتشار الموجة السادسة من فيروس "كورونا"، حسبما ذكر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، الذي أوضح أن هناك حالات عائلية أو بين... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика

الموجة السادسة... "كورونا" يعاود الانتشار في مصر

11:06 GMT 22.07.2022
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تشهد مصر انتشار الموجة السادسة من فيروس "كورونا"، حسبما ذكر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، الذي أوضح أن هناك حالات عائلية أو بين الأصدقاء، مشيرا إلى أن الإصابات تحدث نتيجة الاختلاط، وأن هناك زيادة في أعداد الإصابات حاليا.
الموجة السادسة... كورونا يعاود الانتشار في مصر - سبوتنيك عربي
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