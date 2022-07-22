https://arabic.sputniknews.com/20220722/الولايات-المتحدة-ترحب-بـاتفاق-الصفقة-الغذائية-وتتطلع-إلى-تنفيذها-السريع-1065452272.html

الولايات المتحدة ترحب بـاتفاق "الصفقة الغذائية" وتتطلع إلى تنفيذها السريع

الولايات المتحدة ترحب بـاتفاق "الصفقة الغذائية" وتتطلع إلى تنفيذها السريع

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بـاتفاق "الصفقة الغذائية" التى تم توقيعها بين أوكرانيا وروسيا، الجمعة في إسطنبول، حيث دعت واشنطن إلى تنفيذها السريع. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T23:44+0000

2022-07-22T23:44+0000

2022-07-22T23:45+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان، اليوم السبت: "ترحب الولايات المتحدة بهذه الصفقة وتقدر الجهود الدبلوماسية المركزة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة (أنتونيو) غوتيريش والرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان".وأضاف بلينكن "الجياع حول العالم لا يستطيعون الانتظار. نتوقع أن يبدأ تنفيذ اتفاق اليوم بسرعة، ويستمر دون انقطاع أو تدخل".هذا ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.أكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها، وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/الكرملين-شويغو-يتوجه-إلى-تركيا-حيث-من-المتوقع-أن-يتم-التوقيع-على-وثيقة-بشأن-قضية-الحبوب-1065421579.html

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