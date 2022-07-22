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https://arabic.sputniknews.com/20220722/الولايات-المتحدة-ترحب-بـاتفاق-الصفقة-الغذائية-وتتطلع-إلى-تنفيذها-السريع-1065452272.html
الولايات المتحدة ترحب بـاتفاق "الصفقة الغذائية" وتتطلع إلى تنفيذها السريع
الولايات المتحدة ترحب بـاتفاق "الصفقة الغذائية" وتتطلع إلى تنفيذها السريع
رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بـاتفاق "الصفقة الغذائية" التى تم توقيعها بين أوكرانيا وروسيا، الجمعة في إسطنبول، حيث دعت واشنطن إلى تنفيذها السريع. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T23:44+0000
2022-07-22T23:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان، اليوم السبت: "ترحب الولايات المتحدة بهذه الصفقة وتقدر الجهود الدبلوماسية المركزة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة (أنتونيو) غوتيريش والرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان".وأضاف بلينكن "الجياع حول العالم لا يستطيعون الانتظار. نتوقع أن يبدأ تنفيذ اتفاق اليوم بسرعة، ويستمر دون انقطاع أو تدخل".هذا ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.أكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها، وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/الكرملين-شويغو-يتوجه-إلى-تركيا-حيث-من-المتوقع-أن-يتم-التوقيع-على-وثيقة-بشأن-قضية-الحبوب-1065421579.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة ترحب بـاتفاق "الصفقة الغذائية" وتتطلع إلى تنفيذها السريع

23:44 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 23:45 GMT 22.07.2022)
© AFP 2022 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
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رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بـاتفاق "الصفقة الغذائية" التى تم توقيعها بين أوكرانيا وروسيا، الجمعة في إسطنبول، حيث دعت واشنطن إلى تنفيذها السريع.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان، اليوم السبت: "ترحب الولايات المتحدة بهذه الصفقة وتقدر الجهود الدبلوماسية المركزة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة (أنتونيو) غوتيريش والرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
الكرملين: شويغو يتوجه إلى تركيا حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على وثيقة بشأن قضية الحبوب
09:55 GMT
وأضاف بلينكن "الجياع حول العالم لا يستطيعون الانتظار. نتوقع أن يبدأ تنفيذ اتفاق اليوم بسرعة، ويستمر دون انقطاع أو تدخل".
هذا ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
أكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها، وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
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