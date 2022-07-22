https://arabic.sputniknews.com/20220722/الولايات-المتحدة-نخشى-أن-تغلق-الصين-أجواء-تايوان-خلال-زيارة-بيلوسي-المحتملة-1065419892.html

الولايات المتحدة: نخشى أن تغلق الصين أجواء تايوان خلال زيارة بيلوسي المحتملة

الولايات المتحدة: نخشى أن تغلق الصين أجواء تايوان خلال زيارة بيلوسي المحتملة

أفادت شبكة "CNN" الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخشى أن تؤدي زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المحتملة إلى تايوان إلى فرض... 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T09:17+0000

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وكان بايدن قد أشار في وقت سابق إلى موقف البنتاغون، الذي يرى أن رحلة بيلوسي المخطط لها إلى تايوان لا تبدو فكرة جيدة في الوقت الحالي، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إن بكين ستتخذ إجراءات حازمة إذا قامت رئيسة مجلس النواب بزيارة تايوان.كما أشار مصدر في "CNN" إلى أن بكين قد ترسل أيضا طائرات حربية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي بالجزيرة، وهو ما فعلته مرارا وتكرارا خلال الأشهر القليلة الماضية. في الوقت نفسه، قال المصدر إن مثل هذا الإجراء من قبل جمهورية الصين الشعبية يمكن أن يتسبب في اتخاذ إجراءات انتقامية من قبل كل من تايوان والولايات المتحدة.ووفقا للمصدر، تخطط بيلوسي لزيارة تايوان في الأسابيع المقبلة، فيما قالت سابينا تشانغ، ممثلة تايبيه الاقتصادية والثقافية في الولايات المتحدة، إن تايوان "لم تتلق أي معلومات بخصوص الزيارة المخطط لها".جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن تتم رحلة الوفد الأمريكي بقيادة بيلوسي إلى تايوان في أبريل/نيسان، في حين أفادت الأنباء أن الزيارة التي ستعترض عليها بكين حتما، قد تكون أول زيارة للجزيرة منذ عام 1997 من قبل رئيس مجلس النواب الأمريكي.وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم الإدارة الأمريكية، درو هاميل، أن بيلوسي أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وتم تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى، لتعرب وزارة الخارجية الصينية عن تمنياتها لها بالشفاء وحثت واشنطن في الوقت نفسه على عدم التأخر في إلغاء الزيارة إلى الجزيرة التي تعتبرها بكين تابعة له.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/الصين-تحذر-من-إجراءات-قوية-إذا-زارت-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-تايوان-1065275916.html

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