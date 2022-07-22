https://arabic.sputniknews.com/20220722/انخفاض-أسعار-القمح-في-بورصة-شيكاغو-عقب-توقيع-اتفاقية-الغذاء-1065447598.html
انخفاض أسعار القمح في بورصة شيكاغو عقب توقيع "اتفاقية الغذاء"
انخفاض أسعار القمح في بورصة شيكاغو عقب توقيع "اتفاقية الغذاء"
سجلت أسعار القمح في بورصة شيكاغو انخفاضا أكثر من 5%، عقب "اتفاقية الغذاء" بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول بشأن تصدير الحبوب. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T16:50+0000
2022-07-22T16:50+0000
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وبحلول الساعة 18.55 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 5.07% لتصل إلى 7.65 دولار للبوشل. أظهرت أسعار القمح لبعض الوقت انخفاضا بنسبة 3-4% ، وقبل دقائق سارعت للانخفاض عند أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط.بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى، كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، "صفقة الغذاء" بأنها "منارة الأمل" وشكر جميع أطراف المفاوضات في إسطنبول، معلنا إنشاء مركز تنسيق مشترك لرصد تنفيذ مبادرة البحر الأسود.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/روسيا-توقع-على-اتفاقية-الأغذية-بشأن-تصدير-الحبوب-1065443642.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار تركيا اليوم
انخفاض أسعار القمح في بورصة شيكاغو عقب توقيع "اتفاقية الغذاء"
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سجلت أسعار القمح في بورصة شيكاغو انخفاضا أكثر من 5%، عقب "اتفاقية الغذاء" بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول بشأن تصدير الحبوب.
وبحلول الساعة 18.55 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 5.07% لتصل إلى 7.65 دولار للبوشل. أظهرت أسعار القمح لبعض الوقت انخفاضا بنسبة 3-4% ، وقبل دقائق سارعت للانخفاض عند أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط.
بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة اتفاقية في تركيا
تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، "صفقة الغذاء" بأنها "منارة الأمل" وشكر جميع أطراف المفاوضات في إسطنبول، معلنا إنشاء مركز تنسيق مشترك لرصد تنفيذ مبادرة البحر الأسود.