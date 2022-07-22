https://arabic.sputniknews.com/20220722/بريطانيا-انتظار-ظهور-تحالف-معاد-للغرب-بعد-زيارة-بوتين-لإيران-1065421824.html
بريطانيا... انتظار ظهور تحالف معاد للغرب بعد زيارة بوتين لإيران
بريطانيا... انتظار ظهور تحالف معاد للغرب بعد زيارة بوتين لإيران
يمكن أن تسبب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران مزيدا من المتاعب للغرب، وذلك وفقا لرئيس معهد أبحاث الأزمات البريطاني، مارك ألموند. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:58+0000
2022-07-22T09:58+0000
2022-07-22T09:58+0000
العالم
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وقال ألموند في مقال كتبه لصحيفة "ديلي ميل"، إن إعلان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، عن خطط روسيا وإيران لتطوير العلاقات الثنائية حتى بلوغ مستوى جديد للشراكة الاستراتيجية يعتبر بمثابة إنذار لزعماء الغرب.ويمكن أن يواجه قادة الدول الغربية مزيدا من المتاعب بسبب مشاركة الرئيس التركي أردوغان في اللقاء الذي جمع الزعيمين الروسي والإيراني.وأشار كاتب المقال إلى أن هذه القمة الروسية الإيرانية التركية كشفت عن ظهور تحالف معاد للغرب في منطقة شاسعة تمتد من الشرق الأوروبي إلى بحر الصين الجنوبي.وفي ظن ألموند فإن هذا التحالف قد يفوق التحالف السوفيتي السابق خطورةً على الغرب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بريطانيا... انتظار ظهور تحالف معاد للغرب بعد زيارة بوتين لإيران
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يمكن أن تسبب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران مزيدا من المتاعب للغرب، وذلك وفقا لرئيس معهد أبحاث الأزمات البريطاني، مارك ألموند.
وقال
ألموند في مقال كتبه لصحيفة "ديلي ميل"، إن إعلان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، عن خطط روسيا وإيران لتطوير العلاقات الثنائية حتى بلوغ مستوى جديد للشراكة الاستراتيجية يعتبر بمثابة إنذار لزعماء الغرب.
ويمكن أن يواجه قادة الدول الغربية مزيدا من المتاعب بسبب مشاركة الرئيس التركي أردوغان في اللقاء الذي جمع الزعيمين الروسي والإيراني.
وأشار كاتب المقال إلى أن هذه القمة الروسية الإيرانية التركية كشفت عن ظهور تحالف معاد للغرب في منطقة شاسعة تمتد من الشرق الأوروبي إلى بحر الصين الجنوبي.
وفي ظن ألموند فإن هذا التحالف قد يفوق التحالف السوفيتي السابق خطورةً على الغرب.