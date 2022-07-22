https://arabic.sputniknews.com/20220722/بريطانيا-بصدد-تطوير-طائرات-مسيرة-لمراقبة-الغواصات-الروسية-1065448311.html
بريطانيا بصدد تطوير طائرات مسيرة لمراقبة الغواصات الروسية
بريطانيا بصدد تطوير طائرات مسيرة لمراقبة الغواصات الروسية
تخطط بريطانيا لتطوير طائرات مسيرة لمراقبة الغواصات الروسية، حيث وقعت إحدى الشركات عقدا مع وزارة الدفاع البريطانية لتصميم وتطوير نموذج أولي. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T17:47+0000
2022-07-22T17:47+0000
2022-07-22T17:48+0000
العالم
بريطانيا
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ووفقا للمعلومات الأولية، فإن موعد إطلاق تلك الطائرات المسيرة في مطلع عام 2025، بعد ذلك سيتم إجراء سلسلة من الاختبارات، سيحدد خلالها الجيش البريطاني احتمالات استخدام تلك الطائر لتتبع الغواصات، وفقا لموقع " topwar.ru".وأشارت وزارة الدفاع البريطانية، إلى أن الطائرات المسيرة ستحل في المستقبل محل الطائرات المستخدمة حاليا لتتبع الغواصات، بالإضافة لإعادة توجيهها لأداء مهام أخرى.في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن "نشاط غير عادي" للغواصات الروسية في المحيط الأطلسي مشيرة إلى خطرها المحتمل على المملكة المتحدة. في الوقت نفسه قيل إن الوسائل المتاحة لتعقب الغواصات الروسية ليست كافية.وأثارت الاختبارات التي أُجريت على أحدث غواصة روسية "بيلغورود" العام الماضي قلق السكان البريطانيين.ويخشى الغرب من أن يتم نشر "بيلغورود" في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، حيث زادت موسكو في السنوات الأخيرة نشاط أسطولها من الغواصات.
https://arabic.sputniknews.com/20210629/-اختبارات-الغواصة-بيلغورود-تقلق-سكان-بريطانيا-1049404952.html
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العالم, بريطانيا, روسيا
بريطانيا بصدد تطوير طائرات مسيرة لمراقبة الغواصات الروسية
17:47 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 17:48 GMT 22.07.2022) تابعنا عبر
تخطط بريطانيا لتطوير طائرات مسيرة لمراقبة الغواصات الروسية، حيث وقعت إحدى الشركات عقدا مع وزارة الدفاع البريطانية لتصميم وتطوير نموذج أولي.
ووفقا للمعلومات الأولية، فإن موعد إطلاق تلك الطائرات المسيرة في مطلع عام 2025، بعد ذلك سيتم إجراء سلسلة من الاختبارات، سيحدد خلالها الجيش البريطاني احتمالات استخدام تلك الطائر لتتبع الغواصات، وفقا لموقع " topwar.ru".
وأشارت وزارة الدفاع البريطانية، إلى أن الطائرات المسيرة ستحل في المستقبل محل الطائرات المستخدمة حاليا لتتبع الغواصات، بالإضافة لإعادة توجيهها لأداء مهام أخرى.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن "نشاط غير عادي" للغواصات الروسية في المحيط الأطلسي مشيرة إلى خطرها المحتمل على المملكة المتحدة. في الوقت نفسه قيل إن الوسائل المتاحة لتعقب الغواصات الروسية ليست كافية.
ويخشى الغرب من أن يتم نشر "بيلغورود" في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، حيث زادت موسكو في السنوات الأخيرة نشاط أسطولها من الغواصات.