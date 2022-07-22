https://arabic.sputniknews.com/20220722/بعد-إصابته-بكورونا-بايدن-يوجه-رسالة-للأمريكيين-من-داخل-العزل-الصحي-فيديو-1065420043.html
بعد إصابته بكورونا... بايدن يوجه رسالة للأمريكيين من داخل العزل الصحي... فيديو
بعد إصابته بكورونا... بايدن يوجه رسالة للأمريكيين من داخل العزل الصحي... فيديو
اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يطمئن مواطنيه على صحته من داخل العزل الصحي وذلك في أول ظهور له منذ إعلان إصابته بكورونا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:33+0000
2022-07-22T09:33+0000
2022-07-22T09:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065144598_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82f1f4db44689ff386cf480f06fd8a6e.jpg
وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الخميس، أن بايدن أجرى اختبارا لـ"كوفيد-19" جاءت نتيجته إيجابية.من جانبه، نشر بايدن صورة له عبر حسابه بـ"تويتر" وكتب "يا رفاق، أنا بخير. شكرا لاهتمامكم". وتابع: "اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونغرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي (وأبناء عمي في سكرانتون!) لإبداء أسفي عن عدم حضور مناسبة اليوم".ثم اتبع بايدن التغريدة برسالة مصورة للشعب الأمريكي قال فيها: "أهلا جميعا.. أظنكم علمتم هذا الصباح أنني قد أصبت بمرض كوفيد.. لكني قد حصلت على التطعيم مرتين، وتعززت مناعتي مرتين".وواصل: "الأعراض طفيفة.. وأنا أقدر بشدة سؤالكم واهتمامكم.. وأنا بخير.. انتهيت من عمل كثير.. وما زلت أعمل.. وفي الوقت الحالي أود أن أشكركم لاهتمامكم.. حافظوا على الأمل.. فكل شيء سيكون على ما يرام".وفي السياق، أكد البيت الأبيض أن بايدن تلقى اللقاح كاملاً وحصل على جرعتين معززتين ويعاني أعراضا خفيفة للغاية"، مضيفاّ أن بايدن بدأ بتناول حبوب باكسلوفيد المضادة لفيروس كورونا.وأشار إلى أنه "تماشياً مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيُعزل في البيت الأبيض وسيواصل أداء جميع واجباته بشكل كامل"، خلال فترة عزله.وأوضحت أن البيت الأبيض سيصدر نشرة يومية عن صحة الرئيس.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065144598_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c36fb0f87d6874a30cbd032b232d99ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فيروس كورونا
بعد إصابته بكورونا... بايدن يوجه رسالة للأمريكيين من داخل العزل الصحي... فيديو
تابعنا عبر
اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يطمئن مواطنيه على صحته من داخل العزل الصحي وذلك في أول ظهور له منذ إعلان إصابته بكورونا.
وكان البيت الأبيض
قد أعلن، أمس الخميس، أن بايدن أجرى اختبارا لـ"كوفيد-19" جاءت نتيجته إيجابية.
من جانبه، نشر بايدن صورة له عبر حسابه بـ"تويتر" وكتب "يا رفاق، أنا بخير. شكرا لاهتمامكم".
وتابع: "اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونغرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي (وأبناء عمي في سكرانتون!) لإبداء أسفي عن عدم حضور مناسبة اليوم".
ثم اتبع بايدن التغريدة برسالة مصورة للشعب الأمريكي قال فيها: "أهلا جميعا.. أظنكم علمتم هذا الصباح أنني قد أصبت بمرض كوفيد.. لكني قد حصلت على التطعيم مرتين، وتعززت مناعتي مرتين".
وواصل: "الأعراض طفيفة.. وأنا أقدر بشدة سؤالكم واهتمامكم.. وأنا بخير.. انتهيت من عمل كثير.. وما زلت أعمل.. وفي الوقت الحالي أود أن أشكركم لاهتمامكم.. حافظوا على الأمل.. فكل شيء سيكون على ما يرام".
وفي السياق، أكد البيت الأبيض أن بايدن
تلقى اللقاح كاملاً وحصل على جرعتين معززتين ويعاني أعراضا خفيفة للغاية"، مضيفاّ أن بايدن بدأ بتناول حبوب باكسلوفيد المضادة لفيروس كورونا.
وأشار إلى أنه "تماشياً مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيُعزل في البيت الأبيض وسيواصل أداء جميع واجباته بشكل كامل"، خلال فترة عزله.
وأوضحت أن البيت الأبيض سيصدر نشرة يومية عن صحة الرئيس.