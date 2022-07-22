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https://arabic.sputniknews.com/20220722/بعد-تصريحه-العلني-إعلام-وزير-الشتات-الإسرائيلي-يكشف-سياسة-الغموض-التي-تتبعها-البلاد-بشأن-سوريا-1065435028.html
بعد تصريحه العلني... إعلام: وزير الشتات الإسرائيلي يكشف سياسة "الغموض" التي تتبعها البلاد بشأن سوريا
بعد تصريحه العلني... إعلام: وزير الشتات الإسرائيلي يكشف سياسة "الغموض" التي تتبعها البلاد بشأن سوريا
أكدت قناة عبرية، اليوم الجمعة، أن وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، قد فضح سياسة "الغموض" التي تتبعها بلاده تجاه سوريا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T13:22+0000
2022-07-22T13:22+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الجمعة، أن نحمان شاي قد فضح أو كشف سياسة الغموض الإسرائيلية التي تتبعها البلاد بشأن سوريا، وذلك ردا على ما صرح به قبل قليل من أن الجيش الإسرائيلي وراء الهجوم الذي وقع على سوريا، فجر اليوم.واتفقت صحيفة "معاريف" العبرية مع ما نشرته القناة العبرية على موقعها الإلكتروني من أن هناك سياسة للغموض يتبعها الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية المختلفة، إلا أن وزير الشتات قد كشف هذه السياسة، رغم أن هناك مسؤولين أو وزراء قد أعلنوا أو فضحوا هذه السياسة، بشكل علني.وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، نقلت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، عن نحمان شاي، وزير الشتات الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي يواصل حماية مصالح بلاده الأمنية، بشأن الهجوم الأخير على سوريا، فجر اليوم الجمعة.وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم، مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نشرته على لسان مصدر عسكري تابع لها في موقعها الإلكتروني، إنه "في تمام الساعة 12.23من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأضاف البيان أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي 2 يوليو/تموز الجاري أعلنت الدفاع السورية في بيان مماثل تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي على مدينة طرطوس غربي البلاد.
إسرائيل
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

بعد تصريحه العلني... إعلام: وزير الشتات الإسرائيلي يكشف سياسة "الغموض" التي تتبعها البلاد بشأن سوريا

13:22 GMT 22.07.2022
© Sputnik . Laur Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Laur Hashem
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أكدت قناة عبرية، اليوم الجمعة، أن وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، قد فضح سياسة "الغموض" التي تتبعها بلاده تجاه سوريا.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الجمعة، أن نحمان شاي قد فضح أو كشف سياسة الغموض الإسرائيلية التي تتبعها البلاد بشأن سوريا، وذلك ردا على ما صرح به قبل قليل من أن الجيش الإسرائيلي وراء الهجوم الذي وقع على سوريا، فجر اليوم.
واتفقت صحيفة "معاريف" العبرية مع ما نشرته القناة العبرية على موقعها الإلكتروني من أن هناك سياسة للغموض يتبعها الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية المختلفة، إلا أن وزير الشتات قد كشف هذه السياسة، رغم أن هناك مسؤولين أو وزراء قد أعلنوا أو فضحوا هذه السياسة، بشكل علني.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، نقلت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، عن نحمان شاي، وزير الشتات الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي يواصل حماية مصالح بلاده الأمنية، بشأن الهجوم الأخير على سوريا، فجر اليوم الجمعة.
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم، مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نشرته على لسان مصدر عسكري تابع لها في موقعها الإلكتروني، إنه "في تمام الساعة 12.23من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وأضاف البيان أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي 2 يوليو/تموز الجاري أعلنت الدفاع السورية في بيان مماثل تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي على مدينة طرطوس غربي البلاد.
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