https://arabic.sputniknews.com/20220722/بعد-وصول-درجات-الحرارة-لأكثر-من-50-درجة-مئوية-ما-أسباب-تكيف-الكويتيين-مع-الحرارة-العالية؟--1065421987.html
بعد وصول درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية.. ما أسباب تكيف الكويتيين مع الحرارة العالية؟
بعد وصول درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية.. ما أسباب تكيف الكويتيين مع الحرارة العالية؟
وصفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الكويت بأنها أكثر دول العالم سخونة، في الفترة ما بين 2011 و2020. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T10:04+0000
2022-07-22T10:04+0000
2022-07-22T10:04+0000
أخبار الكويت اليوم
درجات الحرارة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/14/1028451465_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_5433f5539738abaf06955cdfd1fe6bc5.jpg
ووفقا لجريدة القبس الكويتية فإن درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة في الظل في بعض الأوقات، استطاع سكان الكويت من المواطنين والمقيمين التواؤم معها.وعدد أطباء وخبراء في الصحة أسباب هذا التواؤم مع تلك الدرجات العالية من ساكني الكويت، مؤكدين أن لون البشرة هو أحد العوامل التي جعلتهم يستطيعون التكيف مع درجات الحرارة العالية.وفسروا ذلك بأن لون البشرة الداكن يعني زيادة نسبة الميلانين بها، وهو ما يعطيها قوة في مواجهة أشعة الشمس وحروقها.وبالرغم من ذلك حذر الأطباء من "التعرض المباشر لأشعة الشمس، لفترات طويلة"، مؤكدين أنه "يؤدي إلى حدوث حروق بسيطة أو متوسطة، فضلاً عن التجاعيد ومظاهر الشيخوخة، وإلى اختلافات في لون الجلد، التي قد تبقى مددة طويلة تصل إلى سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20210705/خبير-أرصاد-درجات-الحرارة-بالكويت-بلغت-70-درجة-مئوية-في-الشمس-1049479937.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/14/1028451465_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_b5d96efa4c8d9db36f3ae2a338f0f16f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, درجات الحرارة اليوم
بعد وصول درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية.. ما أسباب تكيف الكويتيين مع الحرارة العالية؟
تابعنا عبر
وصفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الكويت بأنها أكثر دول العالم سخونة، في الفترة ما بين 2011 و2020.
ووفقا لجريدة
القبس الكويتية فإن درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة في الظل في بعض الأوقات، استطاع سكان الكويت من المواطنين والمقيمين التواؤم معها.
وعدد أطباء وخبراء في الصحة أسباب هذا التواؤم مع تلك الدرجات العالية
من ساكني الكويت، مؤكدين أن لون البشرة هو أحد العوامل التي جعلتهم يستطيعون التكيف مع درجات الحرارة العالية.
وفسروا ذلك بأن لون البشرة الداكن يعني زيادة نسبة الميلانين بها، وهو ما يعطيها قوة في مواجهة أشعة الشمس وحروقها.
أيضا، تحدث الأطباء وفقا للجريدة الكويتية عن "التعرق" باعتباره "عامل تبريد للبشرة في مواجهة الحر".
وبالرغم من ذلك حذر الأطباء من "التعرض المباشر لأشعة الشمس، لفترات طويلة"، مؤكدين أنه "يؤدي إلى حدوث حروق بسيطة أو متوسطة، فضلاً عن التجاعيد ومظاهر الشيخوخة، وإلى اختلافات في لون
الجلد، التي قد تبقى مددة طويلة تصل إلى سنوات".