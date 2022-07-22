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https://arabic.sputniknews.com/20220722/بعد-وصول-درجات-الحرارة-لأكثر-من-50-درجة-مئوية-ما-أسباب-تكيف-الكويتيين-مع-الحرارة-العالية؟--1065421987.html
بعد وصول درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية.. ما أسباب تكيف الكويتيين مع الحرارة العالية؟
بعد وصول درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية.. ما أسباب تكيف الكويتيين مع الحرارة العالية؟
وصفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الكويت بأنها أكثر دول العالم سخونة، في الفترة ما بين 2011 و2020. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T10:04+0000
2022-07-22T10:04+0000
أخبار الكويت اليوم
درجات الحرارة اليوم
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ووفقا لجريدة القبس الكويتية فإن درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة في الظل في بعض الأوقات، استطاع سكان الكويت من المواطنين والمقيمين التواؤم معها.وعدد أطباء وخبراء في الصحة أسباب هذا التواؤم مع تلك الدرجات العالية من ساكني الكويت، مؤكدين أن لون البشرة هو أحد العوامل التي جعلتهم يستطيعون التكيف مع درجات الحرارة العالية.وفسروا ذلك بأن لون البشرة الداكن يعني زيادة نسبة الميلانين بها، وهو ما يعطيها قوة في مواجهة أشعة الشمس وحروقها.وبالرغم من ذلك حذر الأطباء من "التعرض المباشر لأشعة الشمس، لفترات طويلة"، مؤكدين أنه "يؤدي إلى حدوث حروق بسيطة أو متوسطة، فضلاً عن التجاعيد ومظاهر الشيخوخة، وإلى اختلافات في لون الجلد، التي قد تبقى مددة طويلة تصل إلى سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20210705/خبير-أرصاد-درجات-الحرارة-بالكويت-بلغت-70-درجة-مئوية-في-الشمس-1049479937.html
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أخبار الكويت اليوم, درجات الحرارة اليوم

بعد وصول درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية.. ما أسباب تكيف الكويتيين مع الحرارة العالية؟

10:04 GMT 22.07.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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وصفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الكويت بأنها أكثر دول العالم سخونة، في الفترة ما بين 2011 و2020.
ووفقا لجريدة القبس الكويتية فإن درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة في الظل في بعض الأوقات، استطاع سكان الكويت من المواطنين والمقيمين التواؤم معها.
طفل ينظر إلى زجاجة المياه الخاصة به على خلفية غروب الشمس في لوس أنجلوس، مع ارتفاع درجات الحرارة في موجة الحر في بداية موسم الحر في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، في 15 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2021
خبير أرصاد: درجات الحرارة بالكويت بلغت 70 درجة مئوية في الشمس
5 يوليو 2021, 21:57 GMT
وعدد أطباء وخبراء في الصحة أسباب هذا التواؤم مع تلك الدرجات العالية من ساكني الكويت، مؤكدين أن لون البشرة هو أحد العوامل التي جعلتهم يستطيعون التكيف مع درجات الحرارة العالية.
وفسروا ذلك بأن لون البشرة الداكن يعني زيادة نسبة الميلانين بها، وهو ما يعطيها قوة في مواجهة أشعة الشمس وحروقها.

أيضا، تحدث الأطباء وفقا للجريدة الكويتية عن "التعرق" باعتباره "عامل تبريد للبشرة في مواجهة الحر".

وبالرغم من ذلك حذر الأطباء من "التعرض المباشر لأشعة الشمس، لفترات طويلة"، مؤكدين أنه "يؤدي إلى حدوث حروق بسيطة أو متوسطة، فضلاً عن التجاعيد ومظاهر الشيخوخة، وإلى اختلافات في لون الجلد، التي قد تبقى مددة طويلة تصل إلى سنوات".
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