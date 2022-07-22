https://arabic.sputniknews.com/20220722/بنغلاديش-تحظر-السفر-على-أسطح-القطارات-مهما-كان-السبب-فيديو--1065425632.html
بنغلاديش تحظر السفر على أسطح القطارات مهما كان السبب... فيديو
بنغلاديش تحظر السفر على أسطح القطارات مهما كان السبب... فيديو
أصدرت السلطات في بنغلادش يوم الخميس أوامر بحظر السفر على أسطح القطارات، وهي ممارسة خطرة شائعة جدا في هذا البلد الفقير الواقع في جنوب آسيا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T11:24+0000
2022-07-22T11:24+0000
2022-07-22T11:24+0000
العالم
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وقال نائب المدعي العام أمين الدين مانيك: "بعد قرار المحكمة العليا، لا يمكن للقطارات نقل أي ركاب إضافيين على السطح من الآن فصاعدا"، لافتا إلى إمكان اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي سكك الحديد في حال انتهاك القرار، وفقا لفرانس برس.في بنغلاديش، اعتاد الأشخاص الأكثر فقرا الصعود على أسطح العربات للسفر مجانا، أو عندما تكون القطارات مزدحمة، خصوصا خلال الأعياد الإسلامية الكبرى التي تشهد عودة عشرات الملايين من الناس للاحتفال في قراهم.وتُسجَّل باستمرار حالات وفاة لمسافرين بسبب السقوط أو الاصطدام بفروع الأشجار المتدلية أو الجسور المنخفضة على شبكة السكك الحديد البالغ طولها 3600 كيلومتر.ويقبل موظفون في السكك الحديد الرشاوى للتغاضي عن صعود الركاب إلى الأسطح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بنغلاديش تحظر السفر على أسطح القطارات مهما كان السبب... فيديو
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أصدرت السلطات في بنغلادش يوم الخميس أوامر بحظر السفر على أسطح القطارات، وهي ممارسة خطرة شائعة جدا في هذا البلد الفقير الواقع في جنوب آسيا.
وقال نائب المدعي العام أمين الدين مانيك: "بعد قرار المحكمة العليا، لا يمكن للقطارات نقل أي ركاب إضافيين على السطح من الآن فصاعدا"، لافتا إلى إمكان اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي سكك الحديد في حال انتهاك القرار، وفقا لفرانس برس.
في بنغلاديش، اعتاد الأشخاص الأكثر فقرا الصعود على أسطح العربات للسفر مجانا، أو عندما تكون القطارات مزدحمة، خصوصا خلال الأعياد الإسلامية الكبرى التي تشهد عودة عشرات الملايين من الناس للاحتفال في قراهم.
وتُسجَّل باستمرار حالات وفاة لمسافرين بسبب السقوط أو الاصطدام بفروع الأشجار المتدلية أو الجسور المنخفضة على شبكة السكك الحديد البالغ طولها 3600 كيلومتر.
ويقبل موظفون في السكك الحديد الرشاوى للتغاضي عن صعود الركاب إلى الأسطح.