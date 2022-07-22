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https://arabic.sputniknews.com/20220722/بنغلاديش-تحظر-السفر-على-أسطح-القطارات-مهما-كان-السبب-فيديو--1065425632.html
بنغلاديش تحظر السفر على أسطح القطارات مهما كان السبب... فيديو
بنغلاديش تحظر السفر على أسطح القطارات مهما كان السبب... فيديو
أصدرت السلطات في بنغلادش يوم الخميس أوامر بحظر السفر على أسطح القطارات، وهي ممارسة خطرة شائعة جدا في هذا البلد الفقير الواقع في جنوب آسيا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وقال نائب المدعي العام أمين الدين مانيك: "بعد قرار المحكمة العليا، لا يمكن للقطارات نقل أي ركاب إضافيين على السطح من الآن فصاعدا"، لافتا إلى إمكان اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي سكك الحديد في حال انتهاك القرار، وفقا لفرانس برس.في بنغلاديش، اعتاد الأشخاص الأكثر فقرا الصعود على أسطح العربات للسفر مجانا، أو عندما تكون القطارات مزدحمة، خصوصا خلال الأعياد الإسلامية الكبرى التي تشهد عودة عشرات الملايين من الناس للاحتفال في قراهم.وتُسجَّل باستمرار حالات وفاة لمسافرين بسبب السقوط أو الاصطدام بفروع الأشجار المتدلية أو الجسور المنخفضة على شبكة السكك الحديد البالغ طولها 3600 كيلومتر.ويقبل موظفون في السكك الحديد الرشاوى للتغاضي عن صعود الركاب إلى الأسطح.
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العالم

بنغلاديش تحظر السفر على أسطح القطارات مهما كان السبب... فيديو

11:24 GMT 22.07.2022
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff مهاجرون يحاولون الصعود الى القطار في محطة قطارات غيفيغليا
 مهاجرون يحاولون الصعود الى القطار في محطة قطارات غيفيغليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
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أصدرت السلطات في بنغلادش يوم الخميس أوامر بحظر السفر على أسطح القطارات، وهي ممارسة خطرة شائعة جدا في هذا البلد الفقير الواقع في جنوب آسيا.
وقال نائب المدعي العام أمين الدين مانيك: "بعد قرار المحكمة العليا، لا يمكن للقطارات نقل أي ركاب إضافيين على السطح من الآن فصاعدا"، لافتا إلى إمكان اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي سكك الحديد في حال انتهاك القرار، وفقا لفرانس برس.
في بنغلاديش، اعتاد الأشخاص الأكثر فقرا الصعود على أسطح العربات للسفر مجانا، أو عندما تكون القطارات مزدحمة، خصوصا خلال الأعياد الإسلامية الكبرى التي تشهد عودة عشرات الملايين من الناس للاحتفال في قراهم.
وتُسجَّل باستمرار حالات وفاة لمسافرين بسبب السقوط أو الاصطدام بفروع الأشجار المتدلية أو الجسور المنخفضة على شبكة السكك الحديد البالغ طولها 3600 كيلومتر.
ويقبل موظفون في السكك الحديد الرشاوى للتغاضي عن صعود الركاب إلى الأسطح.
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