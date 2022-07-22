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https://arabic.sputniknews.com/20220722/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الإسرائيلي-في-موسكو-العلاقات-الثنائية-1065421665.html
بوغدانوف يبحث مع السفير الإسرائيلي في موسكو العلاقات الثنائية
بوغدانوف يبحث مع السفير الإسرائيلي في موسكو العلاقات الثنائية
بحث نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسفي العلاقات الثنائية. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:57+0000
2022-07-22T09:57+0000
روسيا
إسرائيل
ميخائيل بوغدانوف
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وعقد الاجتماع على خلفية مطالبة وزارة العدل الروسية بتصفية منظمة "سخنوت" اليهودية غير الربحية المستقلة، كذلك خططت إسرائيل لإرسال وفد إلى موسكو لحل قضية استمرار عمل هذه الوكالة.وجاء في بيان الخارجية الروسية "خلال المحادثة، تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية مع التركيز على الوضع الراهن في سوريا وحولها".وأصدرت وزارة العدل الروسية، أمس الخميس، طلبا رسميا لإغلاق وتصفية وكالة "سخنات" اليهودية.وجاء في بيان وزارة العدل: "الوزارة تلقت دعوى قضائية أقامتها الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو بشأن تصفية الوكالة اليهودية غير الربحية "سخنات" التي تعمل على دعم وتعزيز العلاقات بين يهود الوطن والشتات".والمنظمة الدولية "الوكالة اليهودية لإسرائيل (سخنوت)" هي منظمة تعني بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وقد تأسست عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ عام 1989. وكانت صحيفة "والا" الإسرائيلية قد ذكرت، نقلا عن مصادرها، أن إسرائيل لجأت إلى روسيا لتوضيح ما يتعلق بوضع الوكالة اليهودية "سخنوت" وأنشطتها في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/وزارة-العدل-الروسية-تطلب-إغلاق-وكالة-يهودية-1065382334.html
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روسيا, إسرائيل, ميخائيل بوغدانوف

بوغدانوف يبحث مع السفير الإسرائيلي في موسكو العلاقات الثنائية

09:57 GMT 22.07.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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بحث نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسفي العلاقات الثنائية.
وعقد الاجتماع على خلفية مطالبة وزارة العدل الروسية بتصفية منظمة "سخنوت" اليهودية غير الربحية المستقلة، كذلك خططت إسرائيل لإرسال وفد إلى موسكو لحل قضية استمرار عمل هذه الوكالة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية "خلال المحادثة، تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية مع التركيز على الوضع الراهن في سوريا وحولها".
وأصدرت وزارة العدل الروسية، أمس الخميس، طلبا رسميا لإغلاق وتصفية وكالة "سخنات" اليهودية.
وجاء في بيان وزارة العدل: "الوزارة تلقت دعوى قضائية أقامتها الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو بشأن تصفية الوكالة اليهودية غير الربحية "سخنات" التي تعمل على دعم وتعزيز العلاقات بين يهود الوطن والشتات".
وزارة العدل الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
وزارة العدل الروسية تطلب إغلاق وكالة يهودية
أمس, 12:25 GMT
والمنظمة الدولية "الوكالة اليهودية لإسرائيل (سخنوت)" هي منظمة تعني بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وقد تأسست عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ عام 1989. وكانت صحيفة "والا" الإسرائيلية قد ذكرت، نقلا عن مصادرها، أن إسرائيل لجأت إلى روسيا لتوضيح ما يتعلق بوضع الوكالة اليهودية "سخنوت" وأنشطتها في روسيا.
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