https://arabic.sputniknews.com/20220722/تعليق-جميع-الرحلات-الجوية-بمطار-معيتيقة-الليبي-1065433760.html

تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الليبي

تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الليبي

علقت السلطات الليبية جميع الرحلات من وإلى مطار "معيتيقة" الليبي. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T12:59+0000

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2022-07-22T12:59+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وحسب تصريحات أدلى بها مدير مكتب الإعلام في الخطوط الجوية الليبية، صابر التير لـ "سبوتنيك"، أكد أنه تم تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية من وإلى مطار معيتيقة إلى حين إشعار آخر.وأوضح التير أن القرار تم اتخاذه بسبب الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس بين التشكيلات المُسلحة والتي بدأت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وما تزال مستمرة حتى الآن.وكانت وسائل إعلام ليبية قد تحدثت عن اشتباكات تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، منذ فجر اليوم الجمعة، بين قوات الردع ومليشيا "ثوار طرابلس"، لافتة إلى سقوط قتلى وجرحى في تلك الاشتباكات.ونقلت عن شهود عيان سماعهم أصوات إطلاق نار من أسلحة ثقيلة داخل الأحياء السكنية في الفرناج وعين زارة وطريق الشوك.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/الرئاسي-الليبي-يصدر-بيانا-على-إثر-الاشتباكات-المسلحة-التي-اندلعت-فجر-اليوم-في-طرابلس-1065418568.html

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