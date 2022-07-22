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https://arabic.sputniknews.com/20220722/تعليق-جميع-الرحلات-الجوية-بمطار-معيتيقة-الليبي-1065433760.html
تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الليبي
تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الليبي
علقت السلطات الليبية جميع الرحلات من وإلى مطار "معيتيقة" الليبي. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T12:59+0000
2022-07-22T12:59+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وحسب تصريحات أدلى بها مدير مكتب الإعلام في الخطوط الجوية الليبية، صابر التير لـ "سبوتنيك"، أكد أنه تم تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية من وإلى مطار معيتيقة إلى حين إشعار آخر.وأوضح التير أن القرار تم اتخاذه بسبب الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس بين التشكيلات المُسلحة والتي بدأت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وما تزال مستمرة حتى الآن.وكانت وسائل إعلام ليبية قد تحدثت عن اشتباكات تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، منذ فجر اليوم الجمعة، بين قوات الردع ومليشيا "ثوار طرابلس"، لافتة إلى سقوط قتلى وجرحى في تلك الاشتباكات.ونقلت عن شهود عيان سماعهم أصوات إطلاق نار من أسلحة ثقيلة داخل الأحياء السكنية في الفرناج وعين زارة وطريق الشوك.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/الرئاسي-الليبي-يصدر-بيانا-على-إثر-الاشتباكات-المسلحة-التي-اندلعت-فجر-اليوم-في-طرابلس-1065418568.html
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أخبار ليبيا اليوم

تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الليبي

12:59 GMT 22.07.2022
© Sputnik . Maher . Al Shaeriعودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي
عودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Maher . Al Shaeri
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علقت السلطات الليبية جميع الرحلات من وإلى مطار "معيتيقة" الليبي.
وحسب تصريحات أدلى بها مدير مكتب الإعلام في الخطوط الجوية الليبية، صابر التير لـ "سبوتنيك"، أكد أنه تم تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية من وإلى مطار معيتيقة إلى حين إشعار آخر.
اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
"الرئاسي الليبي" يصدر بيانا على إثر الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر اليوم في طرابلس
09:02 GMT
وأوضح التير أن القرار تم اتخاذه بسبب الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس بين التشكيلات المُسلحة والتي بدأت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وما تزال مستمرة حتى الآن.
وكانت وسائل إعلام ليبية قد تحدثت عن اشتباكات تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، منذ فجر اليوم الجمعة، بين قوات الردع ومليشيا "ثوار طرابلس"، لافتة إلى سقوط قتلى وجرحى في تلك الاشتباكات.
© Sputnik . Maher. Al Shaeriوقف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الليبي
وقف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الليبي - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Maher. Al Shaeri
وقف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الليبي
1/1
© Sputnik . Maher. Al Shaeri
وقف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الليبي
ونقلت عن شهود عيان سماعهم أصوات إطلاق نار من أسلحة ثقيلة داخل الأحياء السكنية في الفرناج وعين زارة وطريق الشوك.
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Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:23 GMT
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