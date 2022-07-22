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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220722/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065410427.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T06:09+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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مدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:09 GMT 22.07.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:25 GMT 22.07.2022
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إنه يحافظ على حوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا: من المهم القيام بذلك مع من يسيطرون على منشأة نووية
06:13 GMT 22.07.2022
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطار
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا، حتى 30 تموز/يوليو الجاري.
06:11 GMT 22.07.2022
زورق صاروخي تابع لأسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": عبور سفن نقل الحبوب في البحر الأسود سيكون تحت مراقبة دولية وانتهاكه سيؤدي لكارثة
05:50 GMT
06:11 GMT 22.07.2022
أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب رئيس وزراء ألمانيا يحدد متى ترفع أوروبا راية الاستسلام أمام روسيا
05:28 GMT
06:11 GMT 22.07.2022
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط في القوات الروسية يقارن بين المدفعية الروسية والأوكرانية
04:44 GMT
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