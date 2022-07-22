تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:25 GMT 22.07.2022
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إنه يحافظ على حوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا: من المهم القيام بذلك مع من يسيطرون على منشأة نووية
06:13 GMT 22.07.2022
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا، حتى 30 تموز/يوليو الجاري.
06:11 GMT 22.07.2022
06:11 GMT 22.07.2022
06:11 GMT 22.07.2022