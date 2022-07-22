https://arabic.sputniknews.com/20220722/تقرير-دولي-يرصد-تراجع-نشاط-الأعمال-في-أوروبا-إلى-أدنى-مستوياته-منذ-17-شهرا-1065428100.html

تقرير دولي يرصد تراجع نشاط الأعمال في أوروبا إلى أدنى مستوياته منذ 17 شهرا

تقرير دولي يرصد تراجع نشاط الأعمال في أوروبا إلى أدنى مستوياته منذ 17 شهرا

تراجع نشاط الأعمال بمنطقة اليورو، في شهر يوليو/ تموز الجاري، إلى أدنى مستوى له خلال 17 شهرًا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T12:13+0000

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موسكو - سبوتنيك. وحسب استطلاع أجرته وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، اليوم الجمعة، فإن مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو انخفض إلى 49.4 في يوليو مقارنة مع 52 في يونيو/حزيران بسبب تراجع التصنيع والخدمات في 19 دولة.ومعلوم أن قيمة مؤشر "PMI" فوق 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير النسب الأقل إلى الانخفاض.وتحولت قيمة يوليو إلى أسوأ مما كان متوقعًا من قبل الخبراء، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2021.وقد انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 52.1 إلى 49.6، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات في الخدمات من 53 إلى 50.6، وفقًا للتقديرات الأولية.وفي ألمانيا التي تعتبر أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.3 إلى 48، وهو الأدنى منذ مايو/أيار 2020.أما فرنسا، فشهدت انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب من 52.5 إلى 50.6، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 51.4 إلى 49.6، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي من 53.9 إلى 52.1.

https://arabic.sputniknews.com/20220712/ميدفيديف-الأزمة-الاقتصادية-في-منطقة-اليورو-متوقعة-1064995060.html

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