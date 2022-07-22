https://arabic.sputniknews.com/20220722/توضيح-من-الجوازات-السعودية-بخصوص-بطاقات-الهوية-للمقيمين-بالمملكة-1065435894.html
توضيح من "الجوازات السعودية" بخصوص بطاقات الهوية للمقيمين بالمملكة
توضيح من "الجوازات السعودية" بخصوص بطاقات الهوية للمقيمين بالمملكة
أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن تجديد "هوية مقيم"، ليس له علاقة بانتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T13:28+0000
2022-07-22T13:28+0000
2022-07-22T13:28+0000
أخبار السعودية اليوم
الجوازات السعودية
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ووفقا لما نقلته جريدة "عكاظ" السعودية، قالت المديرية العامة للجوازات إن انتهاء صلاحية جواز السفر الخاص بأي فرد من الأسرة لا يمنع رب الأسرة من تجديد "هوية مقيم" الخاصة به.ولفتت المديرية إلى وجود غرامة تأخير يتم فرضها على كل من يتأخر عن الموعد المحدد لتجديد "هوية مقيم"، مشيرة إلى أنها تعطي فترة سماح لمدة 3 أيام من انتهاء سريان الهوية، يتم بعدها احتساب الغرامة.وأفادت الجوازات بإمكانية تجديد رب الأسرة الموجود في المملكة لهوية مقيم، حتى وإن كان أحد أفراد الأسرة خارجها.وأشارت إلى أن تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، يتم تجديدها إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة "سداد" من خلال منصة "أبشر".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/الجوازات-السعودية-تعلن-قرارا-جديدا-بخصوص-التأشيرات-والإقامات-1056816042.html
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أخبار السعودية اليوم, الجوازات السعودية
توضيح من "الجوازات السعودية" بخصوص بطاقات الهوية للمقيمين بالمملكة
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أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن تجديد "هوية مقيم"، ليس له علاقة بانتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة.
ووفقا لما نقلته
جريدة "عكاظ" السعودية، قالت المديرية العامة للجوازات إن انتهاء صلاحية جواز السفر الخاص بأي فرد من الأسرة لا يمنع رب الأسرة من تجديد "هوية مقيم" الخاصة به.
ولفتت المديرية
إلى وجود غرامة تأخير يتم فرضها على كل من يتأخر عن الموعد المحدد لتجديد "هوية مقيم"، مشيرة إلى أنها تعطي فترة سماح لمدة 3 أيام من انتهاء سريان الهوية، يتم بعدها احتساب الغرامة.
وأوضحت أن قيمة تلك الغرامة 500 ريال للمرة الأولى، و1000 ريال في حالة التكرار.
وأفادت الجوازات بإمكانية تجديد رب الأسرة الموجود في المملكة لهوية مقيم، حتى وإن كان أحد أفراد الأسرة خارجها.
وأشارت إلى أن تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة
، يتم تجديدها إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة "سداد" من خلال منصة "أبشر".