https://arabic.sputniknews.com/20220722/تويتر-يتكبد-خسائر-بقيمة-270-مليون-دولار-وإيراداته-تنخفض-1-1065441995.html
"تويتر" يتكبد خسائر بقيمة 270 مليون دولار وإيراداته تنخفض 1%
"تويتر" يتكبد خسائر بقيمة 270 مليون دولار وإيراداته تنخفض 1%
تكبدت شركة "تويتر" خسائر تقدر بنحو 270 مليون دولار، كما تراجعت إيرادات شركة تويتر بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.18 مليار دولار،... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T14:11+0000
2022-07-22T14:11+0000
2022-07-22T14:11+0000
مجتمع
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ونقلت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" أول بيانات مالية تصدرها "تويتر" بعد تراجع الملياردير إيلون ماسك عن صفقة الاستحواذ على المنصة بقيمة 44 مليار دولار.وألقت تويتر اللوم في تراجع أدائها المالي خلال الربع الماضي، على ما أسمته بـ"حالة عدم اليقين" تجاه صفقة الاستحواذ، فضلا عن التأثير السلبي على صناعة الإعلانات.وفي وقت سابق، استجابت محكمة أمريكية لطلب "تويتر" بمحاكمة إيلون ماسك، حيث حكمت بإجراء محاكمة مدتها 5 أيام من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وعلى أن تنظر المحكمة فيما إذا كان يتعيّن على ماسك إتمام صفقة شراء "تويتر" أم لا.وفي وقت سابق، طالب الفريق القانوني للملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، تأجيل محاكمته بشأن تأجيله صفقة شراء منصة التغريدات "تويتر" حتى العام المقبل.وقال محامو ماسك إن القضية يجب أن تحال إلى المحاكمة في موعد لا يتجاوز 13 فبراير/ شباط 2023، وذلك بدعوى أن "تويتر" يضغط من أجل الحصول على محاكمة سريعة بشكل غير معقول، بسبب مزاعم بأن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" أنهى بشكل غير صحيح عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مجتمع
"تويتر" يتكبد خسائر بقيمة 270 مليون دولار وإيراداته تنخفض 1%
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تكبدت شركة "تويتر" خسائر تقدر بنحو 270 مليون دولار، كما تراجعت إيرادات شركة تويتر بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.18 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.19 مليار دولار مسجلة في الربع المقابل العام الماضي.
ونقلت مجلة "فوربس الشرق الأوسط
" أول بيانات مالية تصدرها "تويتر" بعد تراجع الملياردير إيلون ماسك عن صفقة الاستحواذ على المنصة بقيمة 44 مليار دولار.
وألقت تويتر اللوم في تراجع أدائها المالي خلال الربع الماضي، على ما أسمته بـ"حالة عدم اليقين" تجاه صفقة الاستحواذ، فضلا عن التأثير السلبي على صناعة الإعلانات.
وفي وقت سابق، استجابت محكمة أمريكية لطلب "تويتر" بمحاكمة إيلون ماسك، حيث حكمت بإجراء محاكمة مدتها 5 أيام من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وعلى أن تنظر المحكمة فيما إذا كان يتعيّن على ماسك إتمام صفقة شراء "تويتر" أم لا.
وفي وقت سابق، طالب الفريق القانوني للملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، تأجيل محاكمته
بشأن تأجيله صفقة شراء منصة التغريدات "تويتر" حتى العام المقبل.
وقال محامو ماسك إن القضية يجب أن تحال إلى المحاكمة في موعد لا يتجاوز 13 فبراير/ شباط 2023، وذلك بدعوى أن "تويتر" يضغط من أجل الحصول على محاكمة سريعة بشكل غير معقول، بسبب مزاعم بأن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" أنهى بشكل غير صحيح عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.