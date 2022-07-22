https://arabic.sputniknews.com/20220722/جمهورية-ترانسنيستريا-المولدافية-نهدف-للاستقلال-والانضمام-لاحقا-إلى-روسيا-1065409336.html

جمهورية ترانسنيستريا المولدافية: نهدف للاستقلال والانضمام لاحقا إلى روسيا

جمهورية ترانسنيستريا المولدافية: نهدف للاستقلال والانضمام لاحقا إلى روسيا

صرح وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المولدافية غير المعترف بها، فيتالي إيغناتيف، لوكالة سبوتنيك، أن الجمهورية تهدف للاستقلال والانضمام لاحقًا... 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T03:58+0000

2022-07-22T03:58+0000

2022-07-22T04:12+0000

مولدوفا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال إيغناتيف: "... خلال السنوات الماضية وضع الجمهورية لم يتغير، وهو ما يعكس نتائج الاستفتاء في 17 أيلول/ سبتمبر 2006، حيث ينص (الاستفتاء) بوضوح على الاستقلال مع الإنضمام الحر اللاحق إلى الاتحاد الروسي. استقلال البلاد أولوية مطلقة".وأضاف إيغناتيف: "لطالما صيغت الحجج القانونية الدولية للدفاع عن مفهوم السيادة والاعتراف الواسع بجمهورية بريدنيستروفيه، وبالكاد يستطيع أي شخص الطعن فيها".وتابع: "لن تتخذ بريدنيستروفيه أي قرارات على حساب نصف مليون شخص في البلاد، وستتصرف بطريقة عملية وصادقة ".يأتي ذلك بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 30 عاما على توقيع اتفاقية مبادئ التسوية السلمية للنزاع المسلح في بريدنيستروفيه، 21 يوليو 1992، التي وقع عليها من الجانب الروسي الرئيس السابق، بوريس يلتسين، ومن الجانب المولدوفي الرئيس الأسبق، ميرتشا سنيغور، حيث تم حينها التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وفي 29 يوليو من العام نفسه تم نشر قوة حفظ السلام المشتركة، والتي تضم 402 جنديا روسيا، و492 جنديا من بريدنيستروفيه، و355 جنديا من مولدوفا، بالإضافة إلى 10 مراقبين عسكريين من أوكرانيا، ويخدم جنود حفظ السلام في 15 موقعا ثابتا ونقاط تفتيش في المناطق الرئيسية من المنطقة الأمنية.ترانسنيستريا، حوالي 60 % من سكانها من الروس والأوكرانيين، كانت تسعى للانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، خشية أن تندمج مولدوفا مع رومانيا. في عام 1992، أصبحت ترانسنيستريا أرضًا بحكم الواقع لا تخضع لسيطرة كيشيناو.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/وزير-خروج-مولدوفا-من-اتفاق-ترانسنيستريا-قد-يؤدي-إلى-أعمال-قتالية-1065362675.html

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