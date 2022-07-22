https://arabic.sputniknews.com/20220722/خبير-سعودي-المملكة-لن-تفرط-بـأوبك-تحت-أي-ضغط-أمريكي-1065429515.html
خبير سعودي: المملكة لن تفرط بـ"أوبك+" تحت أي ضغط أمريكي
خبير سعودي: المملكة لن تفرط بـ"أوبك+" تحت أي ضغط أمريكي
نناقش في هذه الحلقة: بوتين وولي العهد السعودي يتفقان على زيادة التعاون في مجال النفط؛ روسيا وإيران تلغيان الدولار من التعاملات؛ زيادة كبيرة في الأسعار ما أدى... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T12:31+0000
2022-07-22T12:31+0000
2022-07-22T12:31+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير سعودي: المملكة لن تفرط بـ"أوبك+" تحت أي ضغط أمريكي
خبير سعودي: المملكة لن تفرط بـ"أوبك+" تحت أي ضغط أمريكي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، أهمية زيادة التنسيق داخل "أوبك+"، وضرورة الوفاء باستمرار بجميع الالتزامات للحفاظ على التوازن في سوق الطاقة.وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد"، قال الدكتور علي بوخمسين، الرئيس التنفيذي لـ "مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية:روسيا وإيران تلغيان التعامل بالدولارأعلن علي صالح آبادي، رئيس البنك المركزي الإيراني، أن بلاده وروسيا ستحذفان الدولار من مبادلاتهما تدريجيا.حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الروسي أندريه أونتيكوف لـ "قوانين الاقتصاد":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1065429322_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_2b276b427b027230054c3d587b103bbb.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
خبير سعودي: المملكة لن تفرط بـ"أوبك+" تحت أي ضغط أمريكي
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نناقش في هذه الحلقة: بوتين وولي العهد السعودي يتفقان على زيادة التعاون في مجال النفط؛ روسيا وإيران تلغيان الدولار من التعاملات؛ زيادة كبيرة في الأسعار ما أدى لخروج مظاهرات بعدة مناطق في لبنان.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، أهمية زيادة التنسيق داخل "أوبك+"، وضرورة الوفاء باستمرار بجميع الالتزامات للحفاظ على التوازن في سوق الطاقة.
وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد
"، قال الدكتور علي بوخمسين، الرئيس التنفيذي لـ "مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية:
"هناك روابط قوية تم بناؤها بين موسكو والرياض خلال السنوات الماضية، وخاصة التعاون ضمن "أوبك+"، الذي أثبت نجاحه في تحقيق عدة أهداف كان من الصعب تحقيقها لولا هذا التعاون، وأهمها استقرار إمدادات النفط، وأسعار النفط في الأسواق العالمية، بالرغم من النزاعات الجيوسياسية، والموقف الغربي الحاد تجاه روسيا، ولا يمكن للمملكة أن تفرط بموقفه ضمن الاتفاق تحت أي ضغط أمريكي، انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى، والمكاسب التي جنيها من زيارة بايدن، كانت عبارة عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع الشركات الأمريكية تعود بالفائدة على كلا الجانبين".
روسيا وإيران تلغيان التعامل بالدولار
أعلن علي صالح آبادي، رئيس البنك المركزي الإيراني، أن بلاده وروسيا ستحذفان الدولار من مبادلاتهما تدريجيا.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الروسي أندريه أونتيكوف لـ "قوانين الاقتصاد
":
"يأتي هذا التعاون انطلاقا من أن كل من روسيا وإيران تواجهان ضغوطات أمريكية، وعقوبات غربية قاسية جدا، فمن الضروري توحيد الصف والابتعاد عن الدولار في التعاملات بما يخفف من تأثير العقوبات، ويجب أن ينتقل العالم إلى تعزيز دور المنظمات العالمية البعيدة في ارتباطها عن فلك الولايات المتحدة الأمريكية، كمنظمة شنغهاي وبريكس".
التفاصيل في الملف الصوتي...