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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220722/خريطة-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-ليوم-22-يوليو-2022-1065445429.html
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم 22 يوليو 2022
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم 22 يوليو 2022
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. فريق عمل "سبوتنيك" يقدم لكم خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم 22 يوليو 2022

15:13 GMT 22.07.2022
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. فريق عمل "سبوتنيك" يقدم لكم خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم 22 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم 22 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:36 GMT
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