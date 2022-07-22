عربي
الدفاع الروسية: تدمير 4 راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية و12 طائرة مسيرة أوكرانية
https://arabic.sputniknews.com/20220722/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يعتزم-استضافة-لافروف-في-أديس-أبابا-1065418112.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يعتزم استضافة لافروف في أديس أبابا
رئيس الوزراء الإثيوبي يعتزم استضافة لافروف في أديس أبابا
قال السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيجينو أرغاو، إن رئيس وزراء البلاد آبي أحمد يعتزم استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته إلى أديس أبابا... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T08:25+0000
2022-07-22T08:25+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050031688_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_239eb03107eceddde547f2d58fc77f78.jpg
وقال السفير "من المقرر عقد اجتماعات (بين لافروف) ورئيس الوزراء ورئيس وزارة خارجية البلاد".وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن لافروف سيقوم بزيارة رسمية إلى مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو في الفترة من 24 إلى 28 يوليو/تموز.وكان وزير الخارجية الروسي قد قال في مقابلة حصرية مع وكالة "رايا نوفوستي" و "آر تي"، عند إعلان زيارته للمنطقة، إن روسيا تتمتع "بعلاقات جيدة وطويلة الأمد مع إفريقيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي. "وأشار أيضا إلى أنه من الضروري التحضير بعناية للقمة الروسية الإفريقية الثانية التي ستعقد العام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-السوداني-يعلن-إعادة-فتح-معبر-القلابات-الحدودي-مع-إثيوبيا-1065195128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050031688_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e2dc0364edf7e11408a24c84a1f3ba4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إثيوبيا, روسيا

رئيس الوزراء الإثيوبي يعتزم استضافة لافروف في أديس أبابا

08:25 GMT 22.07.2022
© AP Photo / Lee Jin-manرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
تابعنا عبرTelegram
قال السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيجينو أرغاو، إن رئيس وزراء البلاد آبي أحمد يعتزم استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل.
وقال السفير "من المقرر عقد اجتماعات (بين لافروف) ورئيس الوزراء ورئيس وزارة خارجية البلاد".
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن لافروف سيقوم بزيارة رسمية إلى مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو في الفترة من 24 إلى 28 يوليو/تموز.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
الجيش السوداني يعلن إعادة فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا
17 يوليو, 17:54 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي قد قال في مقابلة حصرية مع وكالة "رايا نوفوستي" و "آر تي"، عند إعلان زيارته للمنطقة، إن روسيا تتمتع "بعلاقات جيدة وطويلة الأمد مع إفريقيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي. "
وأشار أيضا إلى أنه من الضروري التحضير بعناية للقمة الروسية الإفريقية الثانية التي ستعقد العام المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала