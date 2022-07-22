https://arabic.sputniknews.com/20220722/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يعتزم-استضافة-لافروف-في-أديس-أبابا-1065418112.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يعتزم استضافة لافروف في أديس أبابا
رئيس الوزراء الإثيوبي يعتزم استضافة لافروف في أديس أبابا
قال السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيجينو أرغاو، إن رئيس وزراء البلاد آبي أحمد يعتزم استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته إلى أديس أبابا... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T08:25+0000
2022-07-22T08:25+0000
2022-07-22T08:25+0000
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وقال السفير "من المقرر عقد اجتماعات (بين لافروف) ورئيس الوزراء ورئيس وزارة خارجية البلاد".وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن لافروف سيقوم بزيارة رسمية إلى مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو في الفترة من 24 إلى 28 يوليو/تموز.وكان وزير الخارجية الروسي قد قال في مقابلة حصرية مع وكالة "رايا نوفوستي" و "آر تي"، عند إعلان زيارته للمنطقة، إن روسيا تتمتع "بعلاقات جيدة وطويلة الأمد مع إفريقيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي. "وأشار أيضا إلى أنه من الضروري التحضير بعناية للقمة الروسية الإفريقية الثانية التي ستعقد العام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-السوداني-يعلن-إعادة-فتح-معبر-القلابات-الحدودي-مع-إثيوبيا-1065195128.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, روسيا
رئيس الوزراء الإثيوبي يعتزم استضافة لافروف في أديس أبابا
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قال السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيجينو أرغاو، إن رئيس وزراء البلاد آبي أحمد يعتزم استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل.
وقال السفير "من المقرر عقد اجتماعات (بين لافروف) ورئيس الوزراء ورئيس وزارة خارجية البلاد".
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن لافروف سيقوم بزيارة رسمية إلى مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو في الفترة من 24 إلى 28 يوليو/تموز.
وكان وزير الخارجية الروسي قد قال في مقابلة حصرية مع وكالة "رايا نوفوستي" و "آر تي"، عند إعلان زيارته للمنطقة، إن روسيا تتمتع "بعلاقات جيدة وطويلة الأمد مع إفريقيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي. "
وأشار أيضا إلى أنه من الضروري التحضير بعناية للقمة الروسية الإفريقية الثانية التي ستعقد العام المقبل.