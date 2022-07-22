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رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره البحريني
رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره البحريني
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا بولي العهد رئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:45+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها أنه تحدث مع نظيره البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وناقش معه توثيق التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدته أنه أطلع ولي العهد البحريني على لقاءاته مع جو بايدن، الرئيس الأمريكي، وبحث معه توثيق العلاقات بين البلدين.وأواخر مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة النقب جنوبي إسرائيل قمة جمعت وزارء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، استمرت يومين، وانتهت بإعلان استمرار تعزيز العلاقات المشتركة وإقامة "منتدى دائم بين الدول المشاركة".ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية أمريكية.
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البحرين, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره البحريني

09:45 GMT 22.07.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا بولي العهد رئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها أنه تحدث مع نظيره البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وناقش معه توثيق التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدته أنه أطلع ولي العهد البحريني على لقاءاته مع جو بايدن، الرئيس الأمريكي، وبحث معه توثيق العلاقات بين البلدين.
وأواخر مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة النقب جنوبي إسرائيل قمة جمعت وزارء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، استمرت يومين، وانتهت بإعلان استمرار تعزيز العلاقات المشتركة وإقامة "منتدى دائم بين الدول المشاركة".
ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية أمريكية.
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