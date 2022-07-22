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https://arabic.sputniknews.com/20220722/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-نواصل-الحوار-مع-روسيا-حول-الوضع-في-أوكرانيا-1065411137.html
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل الحوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل الحوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة إنه يحافظ على حوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "من المهم القيام... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T06:30+0000
2022-07-22T06:53+0000
العالم
روسيا
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وقال غروسي في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية معلقا على أوضاع المحطات النووية في أوكرانيا: "أحافظ على حوار مع السلطات الروسية. من المهم جدا الحفاظ على حوار مفتوح مع أولئك من لديه سيطرة فعالة على منشأة نووية". يذكر أنه في يوليو/تموز، أراد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، تحت حماية الجيش الروسي، حيث منحتهم السلطات المحلية الإذن، في حين عارضت كييف الزيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يناقش-الوضع-في-محطة-زابوريجيا-النووية-مع-السلطات-الأوكرانية-1059431436.html
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العالم, روسيا

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل الحوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا

06:30 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 06:53 GMT 22.07.2022)
© AFP 2022 / JOE KLAMARالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة إنه يحافظ على حوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "من المهم القيام بذلك مع من يسيطرون على منشأة نووية".
وقال غروسي في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية معلقا على أوضاع المحطات النووية في أوكرانيا: "أحافظ على حوار مع السلطات الروسية. من المهم جدا الحفاظ على حوار مفتوح مع أولئك من لديه سيطرة فعالة على منشأة نووية".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يناقش الوضع في محطة زابوروجيه النووية مع السلطات الأوكرانية
4 مارس, 02:47 GMT
يذكر أنه في يوليو/تموز، أراد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، تحت حماية الجيش الروسي، حيث منحتهم السلطات المحلية الإذن، في حين عارضت كييف الزيارة.
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