https://arabic.sputniknews.com/20220722/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-نواصل-الحوار-مع-روسيا-حول-الوضع-في-أوكرانيا-1065411137.html
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل الحوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل الحوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة إنه يحافظ على حوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "من المهم القيام... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T06:30+0000
2022-07-22T06:30+0000
2022-07-22T06:53+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103386/13/1033861369_0:315:2400:1665_1920x0_80_0_0_2b56ac0d4bcc81da991dbfc40a8aeeba.jpg
وقال غروسي في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية معلقا على أوضاع المحطات النووية في أوكرانيا: "أحافظ على حوار مع السلطات الروسية. من المهم جدا الحفاظ على حوار مفتوح مع أولئك من لديه سيطرة فعالة على منشأة نووية". يذكر أنه في يوليو/تموز، أراد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، تحت حماية الجيش الروسي، حيث منحتهم السلطات المحلية الإذن، في حين عارضت كييف الزيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يناقش-الوضع-في-محطة-زابوريجيا-النووية-مع-السلطات-الأوكرانية-1059431436.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103386/13/1033861369_180:0:2400:1665_1920x0_80_0_0_d65dc6d16290eb77a1fbc1d478461f15.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل الحوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا
06:30 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 06:53 GMT 22.07.2022) تابعنا عبر
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة إنه يحافظ على حوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "من المهم القيام بذلك مع من يسيطرون على منشأة نووية".
وقال غروسي في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية
معلقا على أوضاع المحطات النووية في أوكرانيا: "أحافظ على حوار مع السلطات الروسية. من المهم جدا الحفاظ على حوار مفتوح مع أولئك من لديه سيطرة فعالة على منشأة نووية".
يذكر أنه في يوليو/تموز، أراد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، تحت حماية الجيش الروسي، حيث منحتهم السلطات المحلية الإذن، في حين عارضت كييف الزيارة.