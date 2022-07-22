https://arabic.sputniknews.com/20220722/روسيا-تتكفل-بإمداد-مناطق-في-جنوب-أوكرانيا-بالغاز-1065412934.html
روسيا تتكفل بإمداد مناطق في جنوب أوكرانيا بالغاز
روسيا تتكفل بإمداد مناطق في جنوب أوكرانيا بالغاز
أعلن مسؤول في السلطة المحلية عن خطة لإنشاء خط أنابيب جديد لإمداد مناطق في جنوب أوكرانيا بالغاز الطبيعي. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T07:17+0000
2022-07-22T07:17+0000
2022-07-22T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اقتصاد
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وكان نظام الحكم في كييف قد أوقف إمدادات الغاز لمناطق خرجت من نطاق سيطرته مستعينة بقوات روسية، ومنها مقاطعة زابوروجيه. وطلب نائب رئيس وزراء روسيا، مارات حسنوللين، من وزارة الطاقة الروسية أن تعمل ما يلزم لإمداد هذه المناطق بالغاز. وصرح رئيس السلطة المحلية، يفغيني باليتسكي، أنه سيتم إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من مدينة بيرديانسك المطلة على بحر آزوف إلى مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.وصرح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، لـ"سبوتنيك" في 22 يوليو/تموز أن الآليات اللازمة لإنشاء خط أنابيب الغاز كانت قد وصلت. وأضاف أنه بعد إنشائه تحصل مقاطعة زابوروجيه على الغاز من روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
روسيا تتكفل بإمداد مناطق في جنوب أوكرانيا بالغاز
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أعلن مسؤول في السلطة المحلية عن خطة لإنشاء خط أنابيب جديد لإمداد مناطق في جنوب أوكرانيا بالغاز الطبيعي.
وكان نظام الحكم في كييف قد أوقف إمدادات الغاز لمناطق خرجت من نطاق سيطرته مستعينة بقوات روسية، ومنها مقاطعة زابوروجيه. وطلب نائب رئيس وزراء روسيا، مارات حسنوللين، من وزارة الطاقة الروسية أن تعمل ما يلزم لإمداد هذه المناطق بالغاز. وصرح رئيس السلطة المحلية، يفغيني باليتسكي، أنه سيتم إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من مدينة بيرديانسك المطلة على بحر آزوف إلى مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.
وصرح
عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، لـ"سبوتنيك" في 22 يوليو/تموز أن الآليات اللازمة لإنشاء خط أنابيب الغاز كانت قد وصلت. وأضاف أنه بعد إنشائه تحصل مقاطعة زابوروجيه على الغاز من روسيا.