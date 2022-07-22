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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220722/روسيا-توسع-قائمة-الدول-غير-الصديقة-1065413506.html
روسيا توسع قائمة الدول غير الصديقة
روسيا توسع قائمة الدول غير الصديقة
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، توسيع قائمة الدول غير الصديقة لتشمل اليونان والدنمارك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T07:32+0000
2022-07-22T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الحكومة الروسية: "إدراج كل من اليونان، الدنمارك، سلوفينا، كرواتيا، وسلوفاكيا، إلى قائمة الدول التي ترتكب أعمالًا غير ودية تجاه روسيا، ولا سيما بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".وأضاف البيان: "القائمة التي اعتمدتها الحكومة ليست نهائية، ويمكن توسيعها بناء على الممارسات العدائية من الحكومات الأجنبية ضد البعثات الروسية في الخارج".وكان الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، قد فرض 7 حزم من العقوبات على روسيا.من جهتها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
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روسيا

روسيا توسع قائمة الدول غير الصديقة

07:32 GMT 22.07.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، توسيع قائمة الدول غير الصديقة لتشمل اليونان والدنمارك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا.
وجاء في بيان الحكومة الروسية: "إدراج كل من اليونان، الدنمارك، سلوفينا، كرواتيا، وسلوفاكيا، إلى قائمة الدول التي ترتكب أعمالًا غير ودية تجاه روسيا، ولا سيما بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".

وأضاف البيان: "القائمة التي اعتمدتها الحكومة ليست نهائية، ويمكن توسيعها بناء على الممارسات العدائية من الحكومات الأجنبية ضد البعثات الروسية في الخارج".
وكان الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، قد فرض 7 حزم من العقوبات على روسيا.
من جهتها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
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Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:09 GMT
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