https://arabic.sputniknews.com/20220722/روسيا-توسع-قائمة-الدول-غير-الصديقة-1065413506.html
روسيا توسع قائمة الدول غير الصديقة
روسيا توسع قائمة الدول غير الصديقة
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، توسيع قائمة الدول غير الصديقة لتشمل اليونان والدنمارك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T07:32+0000
2022-07-22T07:32+0000
2022-07-22T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6282d598e6f5680c476fbbcec701334.jpg
وجاء في بيان الحكومة الروسية: "إدراج كل من اليونان، الدنمارك، سلوفينا، كرواتيا، وسلوفاكيا، إلى قائمة الدول التي ترتكب أعمالًا غير ودية تجاه روسيا، ولا سيما بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".وأضاف البيان: "القائمة التي اعتمدتها الحكومة ليست نهائية، ويمكن توسيعها بناء على الممارسات العدائية من الحكومات الأجنبية ضد البعثات الروسية في الخارج".وكان الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، قد فرض 7 حزم من العقوبات على روسيا.من جهتها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370748_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bae7120c9401abaef3604b19892615d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا توسع قائمة الدول غير الصديقة
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، توسيع قائمة الدول غير الصديقة لتشمل اليونان والدنمارك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا.
وجاء في بيان الحكومة الروسية: "إدراج كل من اليونان، الدنمارك، سلوفينا، كرواتيا، وسلوفاكيا، إلى قائمة الدول التي ترتكب أعمالًا غير ودية تجاه روسيا، ولا سيما بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".
وأضاف البيان: "القائمة التي اعتمدتها الحكومة ليست نهائية، ويمكن توسيعها بناء على الممارسات العدائية من الحكومات الأجنبية ضد البعثات الروسية في الخارج".
وكان الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، قد فرض 7 حزم من العقوبات على روسيا.
من جهتها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.