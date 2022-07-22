https://arabic.sputniknews.com/20220722/روسيا-توقع-على-اتفاقية-الأغذية-بشأن-تصدير-الحبوب-1065443642.html

"اتفاقية الغذاء" تقضي "برفع القيود" عن تصدير حبوب روسيا

"اتفاقية الغذاء" تقضي "برفع القيود" عن تصدير حبوب روسيا

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن روسيا وقعت "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T14:26+0000

2022-07-22T14:26+0000

2022-07-22T14:53+0000

روسيا

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وصرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة في إفادة صحفية، بأن ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا بحثًا عن أسلحة". وأشار المسؤول إلى أن "تركيا ستوفر الأفراد وسيتم تمثيل الجانبين (روسيا وأوكرانيا) لذلك هذا التفتيش يعتبر رباعيا".وأعلن المسؤول أن "اتفاقية الغذاء" المبرمة اليوم في إسطنبول تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا".وقال المسؤول للصحفيين: "أود أن أصف العملية، وهي تصدير الحبوب الأوكرانية والمنتجات الغذائية والأسمدة من أوديسا واثنين من الموانئ الأخرى عبر البحر الأسود".وقال المسؤول للصحفيين: "اتفق الجانبان على أنه لا ينبغي لأي من الجانبين مهاجمة السفن القادمة من هذه الموانئ (الأوكرانية)، والمغادرة من المياه الإقليمية إلى البحر الأسود وما وراءه، ولذلك سيتم توفير ممر آمن، وستتم مراقبة ذلك من قبل مراكز التنسيق المشتركة في إسطنبول، ولقد بدأنا بالفعل في الأمم المتحدة في تحديد من سيكون ممثلنا في هذا المركز".وأضاف المسؤول أن المنظمة وروسيا ستوقعان مذكرة تفاهم اليوم الجمعة في إسطنبول لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا.وقال المسؤول للصحفيين: "قبل أن يكون لدينا ممر آمن، يجب أن يكون الأوكرانيون واضحين بشأن أماكن الطرق الآمنة وما إذا كانت آمنة بالفعل بشكل عام، وفي وقت سابق، أبلغنا الجانب الأوكراني أنه سيحتاج لحوالي 10 أيام لكي تكون الموانئ جاهزة لاستئناف العمل".وأضاف: "أعتقد أننا نتحدث عن أسبوعين قبل أن نرى الحركة المناسبة للسفن داخل وخارج الموانئ، لكن لن يفاجئني إذا رأينا الحركة الأولية للسفن، لإثبات قدرتنا على العمل".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة