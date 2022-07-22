https://arabic.sputniknews.com/20220722/زعيم-الإمارة-الإسلامية-في-حكومة-طالبان-المزاعم-ضد-مسؤولي-الإمارة-دون-أدلة-ممنوعة-1065416707.html
زعيم الإمارة الإسلامية في حكومة طالبان: المزاعم ضد مسؤولي الإمارة "دون أدلة" ممنوعة
زعيم الإمارة الإسلامية في حكومة طالبان: المزاعم ضد مسؤولي الإمارة "دون أدلة" ممنوعة
قال زعيم الإمارة الإسلامية في حكومة طالبان مولوي هبة الله أخوندزاده، اليوم الجمعة، أن المزاعم ضد مسؤولي الإمارة الإسلامية التي تفتقر إلى الأدلة ممنوعة. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T07:52+0000
2022-07-22T07:52+0000
2022-07-22T07:52+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049944894_0:127:2417:1487_1920x0_80_0_0_bcfa774122a9711d6569b36da006f46a.jpg
وأضاف في بيان صادر عن المتحدث باسم الإمارة الإسلامية ذبيح الله مجاهد، إن تفعيل هذا المرسوم مسؤولية جميع المواطنين والمؤسسات الإعلامية، وفقا لتغريدة نشرتها قناة "تولو نيوز" الأفغانية على منصة تويتر.وأشار البيان إلى أن العديد من الأحاديث الإسلامية تشير إلى أن المزاعم غير المثبتة تعتبر أكاذيب وتستحق العقاب.ياتي ذلك عقب اتهامات طالت عناصر من حركة طالبان، أطلقها بعض الموظفين السابقين الذي عملوا في السفارة البريطانية في أفغانستان والتي تشير إلى تعرضهم للضرب والتعذيب.ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي بي سي"، تم نشر بعض الصور التي تظهر آثار ذلك التعذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكدت الحكومة البريطانية، أنها قامت بإجلاء أكثر من 15 ألف شخص من أفغانستان منذ العام الماضي، والعملية ما تزال مستمرة.
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049944894_134:0:2283:1612_1920x0_80_0_0_5f04879a00c129bbd79606486803bbd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
زعيم الإمارة الإسلامية في حكومة طالبان: المزاعم ضد مسؤولي الإمارة "دون أدلة" ممنوعة
تابعنا عبر
قال زعيم الإمارة الإسلامية في حكومة طالبان مولوي هبة الله أخوندزاده، اليوم الجمعة، أن المزاعم ضد مسؤولي الإمارة الإسلامية التي تفتقر إلى الأدلة ممنوعة.
وأضاف في بيان صادر عن المتحدث باسم الإمارة الإسلامية ذبيح الله مجاهد، إن تفعيل هذا المرسوم مسؤولية جميع المواطنين والمؤسسات الإعلامية، وفقا لتغريدة نشرتها قناة "تولو نيوز" الأفغانية على منصة تويتر.
وأشار البيان إلى أن العديد من الأحاديث الإسلامية تشير إلى أن المزاعم غير المثبتة تعتبر أكاذيب وتستحق العقاب.
ياتي ذلك عقب اتهامات طالت عناصر من حركة طالبان، أطلقها بعض الموظفين السابقين الذي عملوا في السفارة البريطانية في أفغانستان والتي تشير إلى تعرضهم للضرب والتعذيب.
ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي بي سي"
، تم نشر بعض الصور التي تظهر آثار ذلك التعذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكدت الحكومة البريطانية، أنها قامت بإجلاء أكثر من 15 ألف شخص من أفغانستان منذ العام الماضي، والعملية ما تزال مستمرة.