https://arabic.sputniknews.com/20220722/زوجك-هو-أسوأ-رئيس-موقف-محرج-لعقيلة-بايدن-قبل-تناول-الآيس-كريم-1065438482.html
"زوجك هو أسوأ رئيس"... موقف محرج لعقيلة بايدن قبل تناول الآيس كريم
"زوجك هو أسوأ رئيس"... موقف محرج لعقيلة بايدن قبل تناول الآيس كريم
واجهت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، موقفا محرجا في أحد شوارع ولاية كونيتيكت، عندما توقفت لتتناول بعض المثلجّات. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T13:42+0000
2022-07-22T13:42+0000
2022-07-22T13:53+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وكانت جيل في مدينة نيوهيفن يوم الأربعاء كجزء من زيارتها لـ3 ولايات أمريكية، لترويج برامج التعليم الصيفية التي تمولها خطة الإنقاذ التابعة لإدارة بايدن، عندما صاح أحد الأمريكيين بكلمات مفاجئة.وخلال زيارتها للمدينة، توقفت لتناول الآيس كريم مع حاكم الولاية نيد لامونت (ديمقراطي) في متجر ألبان مزرعة أريثوسا، وأثناء نزولها من السيارة، صاح أحد الواقفين بالشارع:لكنّ جيل لوحت بيدها وردت مبتسمة: "شكرا لك على دعمك"، فيما واصل الرجل إحراجها: "أنت مدينة لنا بأموال الغاز!".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
"زوجك هو أسوأ رئيس"... موقف محرج لعقيلة بايدن قبل تناول الآيس كريم
13:42 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 22.07.2022) تابعنا عبر
واجهت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، موقفا محرجا في أحد شوارع ولاية كونيتيكت، عندما توقفت لتتناول بعض المثلجّات.
وكانت جيل في مدينة نيوهيفن يوم الأربعاء كجزء من زيارتها لـ3 ولايات أمريكية، لترويج برامج التعليم الصيفية التي تمولها خطة الإنقاذ التابعة لإدارة بايدن، عندما صاح أحد الأمريكيين بكلمات مفاجئة.
وخلال زيارتها للمدينة، توقفت لتناول الآيس كريم مع حاكم الولاية نيد لامونت (ديمقراطي) في متجر ألبان مزرعة أريثوسا، وأثناء نزولها من السيارة، صاح أحد الواقفين بالشارع:
"زوجك هو أسوأ رئيس شهدناه على الإطلاق".
لكنّ جيل لوحت بيدها وردت مبتسمة: "شكرا لك على دعمك"، فيما واصل الرجل إحراجها: "أنت مدينة لنا بأموال الغاز!".