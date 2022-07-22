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https://arabic.sputniknews.com/20220722/زيلينسكي-يقدر-قيمة-مخزون-الحبوب-الأوكرانية-بـ10-مليارات-دولار-1065450737.html
زيلينسكي يقدر قيمة مخزون الحبوب الأوكرانية بـ10 مليارات دولار
زيلينسكي يقدر قيمة مخزون الحبوب الأوكرانية بـ10 مليارات دولار
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا لديها ما قيمته 10 مليارات دولار من الحبوب الجاهزة للتصدير. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T19:59+0000
2022-07-22T19:59+0000
أخبار أوكرانيا
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وأوضح زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "سيتم تصدير حوالي 20 مليون طن من محصول العام الماضي من الحبوب، ويمكن بيع محصول هذا العام، ويتم حاليا حصاده بالفعل، وهذا هو دخل المزارعين والقطاع الزراعي بأكمله، وميزانية الدولة، هذه وظائف". وأكد: "لدينا بالفعل ما قيمته 10 مليارات دولار من الحبوب في المخزون".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن روسيا وقعت "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.وصرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة في إفادة صحفية، بأن ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا بحثًا عن أسلحة".وقال: "سيتم إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول إسلحة إلى أوكرانيا".وأشار المسؤول إلى أن "تركيا ستوفر الأفراد وسيتم تمثيل الجانبين (روسيا وأوكرانيا) لذلك هذا التفتيش يعتبر رباعيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/انخفاض-أسعار-القمح-في-بورصة-شيكاغو-عقب-توقيع-اتفاقية-الغذاء-1065447598.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يقدر قيمة مخزون الحبوب الأوكرانية بـ10 مليارات دولار

19:59 GMT 22.07.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا لديها ما قيمته 10 مليارات دولار من الحبوب الجاهزة للتصدير.
وأوضح زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "سيتم تصدير حوالي 20 مليون طن من محصول العام الماضي من الحبوب، ويمكن بيع محصول هذا العام، ويتم حاليا حصاده بالفعل، وهذا هو دخل المزارعين والقطاع الزراعي بأكمله، وميزانية الدولة، هذه وظائف".
وأكد: "لدينا بالفعل ما قيمته 10 مليارات دولار من الحبوب في المخزون".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن روسيا وقعت "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.
مفاوضات في اسطنبول لبحث قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
انخفاض أسعار القمح في بورصة شيكاغو عقب توقيع "اتفاقية الغذاء"
16:50 GMT
وصرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة في إفادة صحفية، بأن ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا بحثًا عن أسلحة".
وقال: "سيتم إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول إسلحة إلى أوكرانيا".
وأشار المسؤول إلى أن "تركيا ستوفر الأفراد وسيتم تمثيل الجانبين (روسيا وأوكرانيا) لذلك هذا التفتيش يعتبر رباعيا".
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