https://arabic.sputniknews.com/20220722/سلطان-عمان-يبعث-رسالة-إلى-الرئيس-المصري-1065427353.html
سلطان عمان يبعث رسالة إلى الرئيس المصري
سلطان عمان يبعث رسالة إلى الرئيس المصري
بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T11:55+0000
2022-07-22T11:55+0000
2022-07-22T12:02+0000
سلطنة عمان
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وحسب وكالة الأنباء العمانية، أعرب سلطان عمان في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس المصري بوافر الصحة والهناء والعمر المديد.كما أعرب عن أمله في أن يوفق الرئيس السيسي، ويحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب المصري من التقدم والرقي والنماء.ويحتفل المصريون كل عام بثورة يوليو التي قام بها ضباط جيش مصريون وانضم إليهم الشعب المصري ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952.وكانت حرب 1948 التي أدت إلي احتلال فلسطين، هي الحافز لظهور تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري، وفي 23 يوليو 1952 نجحوا في والسيطرة على المرافق الحيوية في البلاد. وأذيع البيان الأول للثورة بصوت أنور السادات، وأجبرت الثورة الملك علي التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.وشكل مجلس وصاية على العرش ولكن إدارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطا برئاسة اللواء محمد نجيب، ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/سلطان-عمان-يؤكد-حرص-بلاده-على-زيادة-الاستثمارات-في-مصر-واستغلال-الفرص-الاستثمارية-المتاحة--1064311644.html
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سلطنة عمان, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي
سلطان عمان يبعث رسالة إلى الرئيس المصري
11:55 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 12:02 GMT 22.07.2022) تابعنا عبر
بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.
وحسب وكالة الأنباء العمانية، أعرب سلطان عمان في البرقية
عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس المصري بوافر الصحة والهناء والعمر المديد.
كما أعرب عن أمله في أن يوفق الرئيس السيسي، ويحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب المصري من التقدم والرقي والنماء.
ويحتفل المصريون كل عام بثورة يوليو
التي قام بها ضباط جيش مصريون وانضم إليهم الشعب المصري ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952.
وكانت حرب 1948 التي أدت إلي احتلال فلسطين، هي الحافز لظهور تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري، وفي 23 يوليو 1952 نجحوا في والسيطرة على المرافق الحيوية في البلاد.
وأذيع البيان الأول للثورة بصوت أنور السادات، وأجبرت الثورة الملك علي التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.
وشكل مجلس وصاية على العرش ولكن إدارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطا برئاسة اللواء محمد نجيب، ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.