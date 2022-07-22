https://arabic.sputniknews.com/20220722/سيمنز-نريد-تسليم-توربين-التيار-الشمالي-لروسيا-في-أقرب-وقت-لكن-هذا-ليس-من-اختصاصنا-فقط-1065442127.html

"سيمنز": نريد تسليم توربين "التيار الشمالي" لروسيا في أقرب وقت لكن هذا ليس من اختصاصنا فقط

"سيمنز": نريد تسليم توربين "التيار الشمالي" لروسيا في أقرب وقت لكن هذا ليس من اختصاصنا فقط

أعلنت شركة "سيمنز"، اليوم الجمعة، في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك"، أنها ترغب بتسليم التوربين الخاص بشركة "التيار الشمالي" (نورد ستريم) إلى روسيا في أقرب وقت... 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T14:11+0000

2022-07-22T14:11+0000

2022-07-22T14:11+0000

العالم

روسيا

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وقالت شركة "سيمنز" في بيانها، إنه "في ظل الظروف العادية، تعدّ صيانة التوربينات عملية روتينية بالنسبة لنا. وبطبيعة الحال، نريد توصيل التوربينات إلى مكان التشغيل في أسرع وقت ممكن".ونوهت الشركة إلى أنه على الرغم من ذلك "فإن الوقت اللازم لذلك (للتسليم) ليس من اختصاصنا فقط"، بحسب مزاعمها.وكانت "غازبروم" قد أشارت أمس أنها لم تتلق بعد وثائق رسمية من شركة "سيمنز" الألمانية حول إعادة المضخات (التوربينات) لمحطة "بورتوفايا".وجاء في بيان الشركة: "على الرغم من الطلبات السابقة، لم تتلق غازبروم وثائق رسمية من شركة سيمنز حتى الآن حول تزويد محرك توربين غازي لمحطة بورتوفايا، طلبت غازبروم مرة أخرى من شركة سيمنز تقديم مثل هذه الوثائق".وفي وقت سابق، شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جودة إصلاح التوربينات في كندا، في محاولة أخرى منها لتعطيل عمل الخط.أفادت شركة "نورد ستريم آي جي" ومشغلو "أوبال" و"نيل"، بأن الغاز بدأ في التدفق مرة أخرى عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.وفقًا لشركة "نورد ستريم آي جي"، من الساعة 07:00 إلى 08:00 بتوقيت موسكو، بلغ التدفق المادي ما يقرب من 1.9 مليون متر مكعب، أي حوالي 30% من السعة الإسمية.في الوقت ذاته، تصل ترشيحات المستهلكين الأوروبيين إلى ما يقرب من 2.66 مليون متر مكعب في الساعة، أي 63.9 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز.وفي مقابلة مع "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، قالت شركة "نورد ستريم": "نحن بصدد استئناف ضخ الغاز. وسيستغرق الأمر عدة ساعات للوصول إلى الكميات المعلن عنها".

https://arabic.sputniknews.com/20220720/غازبروم-تطلب-للمرة-الثانية-وثائق-من-شركة-سيمنز-حول-عودة-المضخات-لخط-نورد-ستريم-1065342760.html

https://arabic.sputniknews.com/20220722/ألمانيا-تخصص-حزمة-إنقاذ-لمنع-انهيار-العمود-الفقري-للكهرباء-أول-ضحية-كبرى-لأزمة-الطاقة-1065430636.html

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