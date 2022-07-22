https://arabic.sputniknews.com/20220722/شركات-إيرانية-تدشن-محطة-كهربائية-في-العراق-1065433632.html
شركات إيرانية تدشن محطة كهربائية في العراق
شركات إيرانية تدشن محطة كهربائية في العراق
تدشن الشركات المعرفية الإيرانية محطة كهربائية لتوليد 3642 ميغاواط في العراق، ليشكل هذا العدد 7 أضعاف برنامج السعودية لتزويد العراق بالكهرباء خلال الأعوام... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T12:58+0000
2022-07-22T12:58+0000
2022-07-22T12:58+0000
إيران
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وذكرت وكالة "فارس"، مساء اليوم الجمعة، أن إيران تعد في الوقت الراهن أقوى الدول في إنتاج الطاقة الكهربائية بين دول غرب آسيا، وهو ما يؤهلها لإنشاء محطة كهربائية لتوليد 3642 ميغاواط في العراق.وبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية مرحلة الاكتفاء الذاتي في إيران، خلال الأعوام الماضية، وذلك رغم الحظر الأمريكي ضد البلاد، حيث واصلت تقدمها والسير نحو تصدير الخدمات الهندسية إلى سائر أنحاء العالم، حيث قامت الشركات الإيرانية بتوظيف "الرساميل" في بعض دول العالم، من بينها سوريا وروسيا والعراق ودول أخرى، من أجل إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.وقامت الشركات المعرفية الإيرانية بافتتاح عدة وحدات لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، تحمل اسم "الصدر وحيدرية النجف والرميلة"، فضلا عن استكمال هذه المشاريع.ويشار إلى أن التعاون بين إيران والعراق في مجال الكهرباء لم يقف عند حد إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية فحسب، ولكن يشارك الجانب الإيراني في مجال صيانة المحطات العراقية أيضا.ومن جانبه، أكد وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، أن القطاع الخاص في إيران قام بتدشين محطة بلغت طاقتها 642 ميغاواط، ما يمثل نسبة 16.5% من هذه الطاقة التي وصلت إلى الشعب العراقي.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/إيران-والعراق-يوقعان-أول-اتفاقية-طويلة-الأمد-في-مجال-الكهرباء-1065268283.html
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إيران, العراق, العالم العربي
شركات إيرانية تدشن محطة كهربائية في العراق
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تدشن الشركات المعرفية الإيرانية محطة كهربائية لتوليد 3642 ميغاواط في العراق، ليشكل هذا العدد 7 أضعاف برنامج السعودية لتزويد العراق بالكهرباء خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وذكرت وكالة
"فارس"، مساء اليوم الجمعة، أن إيران تعد في الوقت الراهن أقوى الدول في إنتاج الطاقة الكهربائية بين دول غرب آسيا، وهو ما يؤهلها لإنشاء محطة كهربائية لتوليد 3642 ميغاواط في العراق.
وبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية مرحلة الاكتفاء الذاتي في إيران، خلال الأعوام الماضية، وذلك رغم الحظر الأمريكي ضد البلاد، حيث واصلت تقدمها والسير نحو تصدير الخدمات الهندسية إلى سائر أنحاء العالم، حيث قامت الشركات الإيرانية بتوظيف "الرساميل" في بعض دول العالم، من بينها سوريا وروسيا والعراق ودول أخرى، من أجل إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقامت الشركات المعرفية الإيرانية بافتتاح عدة وحدات لإنتاج الطاقة الكهربائية
في العراق، تحمل اسم "الصدر وحيدرية النجف والرميلة"، فضلا عن استكمال هذه المشاريع.
ويشار إلى أن التعاون بين إيران والعراق
في مجال الكهرباء لم يقف عند حد إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية فحسب، ولكن يشارك الجانب الإيراني في مجال صيانة المحطات العراقية أيضا.
ومن جانبه، أكد وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، أن القطاع الخاص في إيران قام بتدشين محطة بلغت طاقتها 642 ميغاواط، ما يمثل نسبة 16.5% من هذه الطاقة التي وصلت إلى الشعب العراقي.